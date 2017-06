Krakau (dpa) - Die deutschen U21-Nationalspieler bekommen im Falle eines Titelgewinns bei der Europameisterschaft in Polen eine Prämie von jeweils 30 000 Euro.

Bei einer Endspiel-Niederlage am Freitag gäbe es immerhin noch 20 000 Euro pro Spieler, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestätigte. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Die Nachwuchs-Fußballer spielen am Dienstag in Tychy im Halbfinale gegen England.

Mögliche Endspiel-Gegner für die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz sind Italien oder Spanien, die das zweite Halbfinale bestreiten. Das Finale findet am Freitag in Krakau statt. Beim parallel laufenden Confederations Cup bekommen die deutschen Nationalspieler ab dem Halbfinale eine Prämie. Für den Gewinn des WM-Titels 2014 hatte jeder Spieler eine Prämie von 300 000 Euro erhalten.