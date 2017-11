Baku (dpa) - Die deutschen U21-Europameister richteten den Blick nach dem ersten Pflichtsieg schnell auf den Jahresabschluss.

Am Tag nach dem 7:0 gegen Aserbaidschan ging die Reise für die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz vom Auswärtsspiel am Kaspischen Meer gleich weiter nach Israel, wo am Dienstag (18.30) die nächste Aufgabe in der EM-Qualifikation ansteht. «Wir müssen wieder mit einem klaren Kopf ins Spiel gehen und selbstbewusst auftreten. Wir wollen da nachlegen, wo wir heute aufgehört haben», erklärte Dreifachtorschütze Marcel Hartel.

Der Mittelfeldakteur von Union Berlin war beim Schützenfest am Donnerstag in Baku mit seinen drei Treffern der auffälligste Akteur. «Er macht Spaß, er ist auch ein belebendes Element innerhalb der Mannschaft. Ich glaube, auf der Straße würde man sagen, er ist Gang-Mitglied», sagte der lächelnde Kuntz. «Er ist einer, der sehr positiv alles mit einbringt und auch sehr konzentriert und professionell während des Spiels ist.»

Diese Einstellung hatte Kuntz von seiner neuen U21 mit noch fünf Europameistern gefordert - und war mit der Umsetzung seines Matchplans sehr zufrieden. «Wir haben heute über Professionalität gesprochen, weil unsere Jungs teilweise schon gegen Real Madrid, Beşiktaş Istanbul oder Liverpool gespielt haben oder in der Bundesliga oder 2. Liga vor ausverkauften Stadien spielen», sagte Kuntz und wies auf die fast leeren Ränge, trübes Wetter und einen wenig namhaften Gegner hin. «Ein absolut professioneller Spieler lässt sich von äußeren Umständen nicht groß beeinflussen. Das haben sie super umgesetzt.»

Nadiem Amiri, Debütant Aaron Seydel, Lukas Klostermann und Levin Öztunali erzielten außer Hartel die Tore. Doch der 21 Jahre alte Union-Profi stand natürlich im Fokus. Und das zur eigenen Überraschung. «Das ist, glaube ich, noch nie vorgekommen, dass ich drei Tore in einem Spiel gemacht habe in meiner Karriere», sagte Hartel. «Das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl, aber ohne das ganze Team hinter mir und vor mir hätte ich das gar nicht geschafft.» In fünf U21-Länderspielen stehen nun vier Tore in der Bilanz.

Nach der 1:3-Niederlage vor einem Monat in Norwegen ist nach dem Sieg in Aserbaidschan auch ein Erfolg in Israel Pflicht, um auf dem Weg zur Europameisterschaft auf Kurs zu bleiben. Mit drei Siegen aus vier Spielen ist die DFB-Auswahl einen Punkt hinter Irland Zweiter, Israel folgt zwei Zähler dahinter auf Rang drei. «Der Gegner wird auf jeden Fall stärker sein», warnte Hartel. Nur der Gruppensieger fährt sicher zur Europameisterschaft 2019 in Italien und San Marino.