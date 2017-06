Krakau (dpa) - Die nächste deutsche Fußball-Generation brennt auf ihren ersten großen Titel. Bei der U21-EM in Polen wollen Max Meyer, Serge Gnabry und Co. den Titel-Coup von 2009 wiederholen und ihr eigenes Stück Geschichte schreiben.

«Am Sonntag gibt es nur noch ein Ziel: Vollgas. Wir wollen natürlich gleich das erste Spiel gewinnen», sagt Kapitän Maximilian Arnold vor der Auftaktpartie gegen Tschechien in Tychy. Mit einem Erfolg zum Start will die Auswahl von Stefan Kuntz den Grundstein für ein erfolgreiches Turnier legen.

Es wäre der erste EM-Titel für eine deutsche U21 seit 2009, als Mesut Özil, Manuel Neuer, Sami Khedira und Co. zum bisher einzigen Mal in dieser Altersklasse triumphierten. Für die meisten Spieler im Kader könnte es zudem der erste große internationale Erfolg werden. «Wenn man für Deutschland zu einem Turnier fährt, dann muss schon ganz klar das Finale das Ziel sein», sagt Neu-Berliner Davie Selke.

«Bei ihm im Zimmer haben wir zwei Feuerlöscher anbringen lassen, weil der so brennt», scherzt Kuntz mit Blick auf die Motivation des 22-Jährigen. «Wenn es danach gehen würde, dann bräuchten wir 23 Feuerlöscher. Alle brennen, die Jungs brennen», kontert Selke. Es sei «eine extreme Vorfreude, aber auch eine extreme Spannung vorhanden».

Der Coach arbeitet nach acht Tagen Trainingslager am Chiemsee und zwei Einheiten in Polen an den letzten Feinheiten seiner Startelf und seiner Taktik. «Acht Positionen stehen fest, bei drei grübeln wir noch», sagt der 54-Jährige. «Die Kleinigkeiten sind jetzt gefragt, die Feinabstimmung.» Mittelfeldspieler Max Meyer kehrte nach seiner Sommergrippe am Freitag ins Mannschaftstraining zurück. Im Tor wird zum Auftakt Julian Pollersbeck vom 1. FC Kaiserslautern stehen. Selke prophezeite Kuntz «schwierige Entscheidungen». «Jeder will spielen, wir haben eine Riesen-Qualität», sagte er.

Nach außen kein Thema bei Kuntz und Co. ist das Fehlen von acht wichtigen U21-Profis, die mit der A-Nationalmannschaft zum Confed Cup gereist sind. «Man hat gesehen, dass die Mannschaft in allen Bereichen gut aufgestellt ist, dass sie wirklich eine Chance hat, da bis zum Ende zu kommen», sagt DFB-Sportdirektor Horst Hrubesch.

Die Spieler sollen sich auf ihre «eigene Geschichte» konzentrieren - so lautet das Motto. Schon im Eingangsbereich des Teamhotels lesen die Spieler auf einem grünen Teppich: «Schreibt Geschichte. Eure eigene Geschichte.» In den Fluren des Hotels erinnern Fotos an den Weg der Mannschaft bis zur EM nach Polen.