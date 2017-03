Seoul (dpa) - Die deutschen U20-Fußballer treffen bei der Weltmeisterschaft im Mai in Südkorea zunächst auf Venezuela, Mexiko und Vanuatu.

Ihr Auftaktspiel bestreitet die Auswahl von Trainer Guido Streichsbier am 20. Mai gegen Venezuela, wie die Auslosung in Seoul ergab. Drei Tage später ist Mexiko der Gegner, es folgt das abschließende Gruppenspiel am 26. Mai gegen Vanuatu. Das Team aus dem Staat im Südpazifik ist erstmals für eine WM qualifiziert. Die deutsche U20 ist zum elften Mal bei einer WM dabei, 2015 in Neuseeland scheiterte das Team im Viertelfinale.

Deutschland war bei der Auslosung, die die Legende Diego Maradona und Argentiniens Ex-Nationalspieler Pablo Aimar durchführten, als einer der sechs Gruppenköpfe gesetzt. Die beiden Gruppenersten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Achtelfinale. Die Weltmeisterschaft findet vom 20. Mai bis 11. Juni in sechs südkoreanischen Städten statt, insgesamt nehmen 24 Teams teil.