Der Ex-Stuttgarter tritt als Angreifer in große Fußstapfen.

Dortmund. Irgendwie ist immer viel Routine beim Weltmeister, aber Joachim Löw sorgt andererseits auch stets für Neuheiten und Überraschungen. Bereits zum 144. Mal sitzt der Weltmeister aus Schönau im Schwarzwald als Bundestrainer auf der Bank. Löw hat nur noch Rekordhalter Sepp Herberger mit 168 Länderspielen vor sich. Aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann Löw auch in dieser Statistik die Nummer eins sein wird.



111 Spieler hat Löw bisher eingesetzt, seit er als Nachfolger des »Revolutionärs« Jürgen Klinsmann Bundestrainer ist, 86 Neulingen verhalf er in seiner Laufbahn zur Premiere im Trikot mit dem Bundesadler. Wenig überraschend eigentlich, dass nun der Ex-Stuttgarter Timo Werner in den Blickpunkt rückt. Das konnte man erwarten, eine wirkliche Überraschung ist es nicht.



Lukas Podolski geht, der aktuelle Leipziger Goalgetter kommt, der 21 Jahre alte Angreifer gilt als eines der größten deutschen Talente und spielt erst seit Saisonbeginn beim Bundesligaaufsteiger. Dass Ralf Rangnick ausgerechnet ihn verpflichtete, war ebenfalls keine Überraschung. Womöglich wäre er sogar nach Laipzig gewechselt, hätte der VfB Stuttgart den Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft.



„Ich will einfach die Stimmung bei der Nationalmannschaft genießen“



Es ist andererseits noch gar nicht so lange her, da feierte es der damalige Sportvorstand Fredi Bobic als großartigen Schachzug, Werner in Stuttgart für einen Vierjahres-Vertrag gewonnen zu haben. Damals wurden sogar T-Shirts gedruckt. Genutzt hat es dem VfB alles nichts.



Mit 14 Saisontoren hat sich Werner empfohlen. »Ich will einfach die Stimmung genießen, die Atmosphäre«, sagt der einzige Neuling im Kader des Weltmeisters für seine Verhältnisse eher bescheiden. »Ich freue mich darauf, ihn in unserem Kreis begrüßen und beobachten zu können«, erklärt Löw. Der Bundestrainer traut Werner eine große Karriere zu – auch im Nationaltrikot. Ein erster Einsatz des schnellen Angreifers im Test gegen England scheint programmiert.



Das erste Spiel gegen England in Dortmund ist wegen des Abschieds von Weltmeister Lukas Podolski eines für die Gefühle, sportlich ernst wird es erst im zweiten Teil. Am Freitag fliegt der Weltmeister von Düsseldorf nach Baku. Dort soll am Sonntag (18.00 Uhr MESZ) gegen Aserbaidschan in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland der nächste Sieg gelingen. Deutschland führt die Qualifikationsgruppe unangefochten mit zwölf Punkten und 16:0 Toren vor Nordirland und Aserbaidschan an. »Unser Ziel ist es, das Ticket für Russland so früh wie möglich zu lösen«, sagt der Bundestrainer. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für Russland.



Timo Werner tritt als Angreifer in große Fußstapfen. Unter besonderer Beobachtung steht er schon allein deshalb, weil der Zauber der Hinrunde in Leipzig inzwischen längst verflogen ist. Das noch zu Jahresbeginn als stabiler Bayern-Verfolger gehandelte Überraschungsteam ist mächtig ins Wanken geraten. »Man kann es nicht leugnen, im Moment hapert es in allen Bereichen«, gestand Werner ziemlich kleinlaut nach dem desaströsen 0:3 in Bremen.



Schon als mächtiger Konkurrent des Rekordmeisters FC Bayern München gehandelt, muss der Aufsteiger inzwischen ernsthaft um die Qualifikation für die Champions League fürchten. Trainer Ralph Hasenhüttl sieht sich in seiner Einschätzung bestätigt: »Wir haben immer gesagt, wir sind noch nicht qualifiziert für irgendetwas. Aber das wurde immer als Understatement abgetan. Nun wissen es alle endlich besser.«



Hasenhüttl meint, dass für seinen Torjäger die Berufung in die Nationalmannschaft zum genau richtigen Zeitpunkt kommt. Timo Werner komme dabei hoffentlich auf ein paar andere Gedanken und mache sich nicht ständig einen Kopf darüber, warum es in Leipzig zu Saisonbeginn hundertprozentig lief. Und inzwischen nicht mehr wirklich gut.