Düsseldorf. Der bemerkenswerteste Satz des Tages in Düsseldorf sprach am Mittwoch der Fußball-Nationalspieler Thomas Müller. „Wir sind die Auslese, und die Besten wollen immer gewinnen, sonst können sie nicht gut schlafen“, sagte Müller und öffnete einen Spalt, um in die trainierten Gedankenvorgänge von Spitzenfußballern Einblick gewinnen zu können. Müller hatte das gesagt, um zugleich deutlich zu machen, dass man „als Teil der Auslese“ auch mit Misserfolgen in den anstehenden Test-Länderspielen umgehen könne. „Wenn wir etwas ausprobieren, können wir auch Niederlagen verkraften. Das wird uns nicht aus der Bahn werfen. Wir sammeln uns und stellen uns auf eine neue Aufgabe ein.“ Sollte heißen: Leute, macht nicht so einen Wind um die Länderspiele gegen Spanien am Freitag in Düsseldorf (20.45 Uhr/ARD) und gegen Brasilien am Dienstag in Berlin (20.45 Uhr/ZDF), ein bisschen Vertrauen, bitte, wir machen das schon. Und wenn nicht jetzt, dann eben später, bei der Weltmeisterschaft in Russland.

Bei Müllers Nationalmannschafts-Debut verlor die DFB-Elf 0:1

Müller ist lange dabei, im März 2010 debütierte der 28-Jährige in München gegen Argentinien, verlor dabei mit der DFB-Elf 0:1 und führte eben jene Argentinier nur wenige Monate später bei der WM in Südafrika beim 4:0 vor. Es war wohl so etwas wie ein Erweckungserlebnis für einen wie Müller, der nie den Anschein macht, als führe die durchaus vorhandene Reflexionsfähigkeit jemals zu solchen Zweifeln, wie sie zuletzt sein Weltmeister-Kollege Per Mertesacker geäußert hatte. Müller bewährt sich Lockerheit, das geht so weit, dass er einen Reporter, der ihn nach den Fähigkeiten der spanischen Fußballer befragt, gleich mal humorvoll in die Pflicht nimmt: „Wie sehen Sie das denn? Wissen Sie das nicht? Schlecht recherchiert?“ Man einigte sich: Spanien ist noch weltspitze. „Sie werden auch in Russland zu den Favoriten gehören“, sagte DFB-Manager Oliver Bierhoff.

Gegessen wird bei der WM

Die deutschen Fußballnationalspieler Thomas Müller (l) und Mesut Özil im grünen Auswärtstrikot für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland 2018.

Müller jedenfalls hat seit jenem Spiel 2010 oft erfahren, dass Testspiele „gegen starke Teams wie Spanien und Brasilien von der Öffentlichkeit nochmal anders wahrgenommen werden und Auftrieb geben können“. Aber eben auch, dass doch erst bei der WM gegessen wird. Eine Haltung, die in der Nationalmannschaft Bundestrainer Joachim Löw mit viel Selbstbewusstsein für die direkte WM-Vorbereitung stets vorgelebt hat - auch wenn er dafür immer mal wieder Kritik einstecken musste.