Schruns (dpa)- Freiburgs Stürmer Nils Petersen bedauert den Rücktritt von Mesut Özil aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. «Es ist schade, wenn Politik und Fußball vermischt werden», sagte der 29-Jährige im Trainingslager seines Teams im österreichischen Schruns.

«Ich bin Deutschland-Fan und ich bin ein großer Özil-Fan. Nachdem er jahrelang seine Knochen hingehalten hat, hätte er einen schöneren Abschied verdient.»

Petersen hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass zu seinem einen Länderspiel für Deutschland noch weitere hinzu kommen. «Ich habe Blut geleckt, aber versuche mir keinen Druck zu machen», sagte der Topstürmer des SC Freiburg. Nach dem frühen Ausscheiden der DFB-Elf in Russland würden aber «die Karten ganz neu gemischt» und auch Spieler wie Mark Uth, Niclas Füllkrug oder Davie Selke würden sich jetzt wahrscheinlich Hoffnungen machen, vermutet er.

Petersen, der in der vergangenen Bundesligasaison der beste deutsche Torjäger war, war am Montag ins Trainingslager seines Teams nachgereist. Am vergangenen Wochenende hatte er von seinem Trainer Christian Streich nochmal eine Auszeit bekommen, weil er durch das Trainingslager mit der Nationalmannschaft in Südtirol erst später Urlaub hatte als seine Mannschaftskollegen, mit denen er aber Anfang Juli gemeinsam in die Vorbereitung gestartet war.

«Es war gut nochmal den Kopf frei zu kriegen, schließlich warten jetzt zehn harte Monate auf mich und uns, in denen wir drei Mannschaften hinter uns lassen müssen», sagte Petersen.