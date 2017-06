Im DFB-Tross wissen alle, dass Chile ein anderes Kaliber darstellt als Australien. «Jeder einzelne von uns muss an seine Grenzen gehen», sagte Angreifer Julian Brandt.» Julian Draxler rechnet damit, dass die von ihm angeführte DFB-Auswahl an den Aufgaben wachsen wird. «Man hat gegen Australien gemerkt, dass noch ein bisschen die Erfahrung fehlt, so ein Spiel clever über die Zeit zu bringen. Aber wir werden uns bei den nächsten Spielen steigern», erklärte der Kapitän: «Gegen Chile ist das auch notwendig.»

«100 Siege finde ich besser als 100 Niederlagen», scherzte Löw vor der Weltpresse im WM-Stadion von Kasan, «er wird kommen irgendwann.» Für den Weltmeister-Coach und sein Perspektivteam um den neuen Antreiber Leon Goretzka geht es am Donnerstag aber in erster Linie darum, sich beim Confed Cup gegen den von Bayern-Star Arturo Vidal angeführten Südamerikameister in den Favoritenkreis zu spielen. Der Gewinner könnte schon das Halbfinal-Ticket lösen.

Löw wird auch frisches Personal bringen, unter anderem auf der Torhüterposition mit Marc-André ter Stegen. Der Schlussmann vom FC Barcelona soll dabei ein größerer Rückhalt sein als der im ersten Spiel bei den Gegentoren patzende Leverkusener Bernd Leno. Sieben oder acht Wechsel werde er aber nicht vornehmen, betonte Löw. Ein «Gerüst» aus den wenigen erfahrenen Akteuren müsse in der Startelf verbleiben. Draxler, Mustafi, Kimmich und Hector nannte er dabei.

Der Bundestrainer will damit für Stabilität sorgen. Mit einer robusten Dreierkette könnte er zudem mehr Gegenwehr gegen die physisch starken Südamerikaner herstellen. «Chile ist hart und geschickt in den Zweikämpfen», bemerkte Löw. In Emre Can vom FC Liverpool könnte ein zweikampfstarker Mann ins Mittelfeld rücken. Der Leipziger Timo Werner wiederum würde als Turbostürmer das Pressing forcieren und Schnelligkeit ins Angriffsspiel bringen. «Unser junges Team muss auch den Mut haben, Chile anzugreifen», sagte Löw.

Zur praktischen Vorbereitung blieb ihm nur das Abschlusstraining mit allen 21 Akteuren am Mittwochabend in der WM-Arena an der Wolga. «Auf dem Platz kann ich nicht mehr so viele Situationen schaffen», sagte Löw zum Praxistest. Er setzt darum auf vermehrte Teamsitzungen und Videovorbereitung im Teamhotel. Es geht jetzt Schlag auf Schlag beim Confed Cup mit einer engen Spieltaktung im Drei-Tages-Rhythmus.

Löws WM-Probanden nehmen die Herausforderungen aber dankbar an. «Wir sind voller Vorfreude auf die Aufgabe gegen Chile. Das Turnier ist ja auch dafür da, sich mit solchen Mannschaften zu messen», sagte der Schalker Goretzka, Deutschlands Bester gegen Australien.

Voraussichtliche Aufstellungen:

Deutschland: 22 ter Stegen (FC Barcelona/25 Jahre/10) - 17 Süle (1899 Hoffenheim/21/3), 2 Mustafi (FC Arsenal/25/17), 16 Rüdiger (AS Rom/24/14) - 18 Kimmich (FC Bayern München/22/16), 8 Goretzka (FC Schalke 04/22/6), 14 Can (FC Liverpool/23/11), 3 Hector (1. FC Köln/27/30) - 13 Stindl (Borussia Mönchengladbach/28/3), 7 Draxler (Paris St. Germain/23/31) - 11 Werner (RB Leipzig/21/3)

Chile: 23 Herrera (Universidad de Chile/36/20) - 4 Isla (US Cagliari/29/91), 17 Medel (Inter Mailand/29/102), 18 Jara (Universidad de Chile/31/103), 15 Beausejour (Universidad de Chile/33/92) - 20 Aranguiz (Bayer Leverkusen/28/59), 21 Marcelo Diaz (Celta Vigo/30/54), 8 Vidal (FC Bayern München/30/91) - 6 Fuenzalida (Universidad Catolica/32/45), 11 Vargas (Tigres UANL/27/73), 7 Alexis Sanchez (FC Arsenal/28/111)

Schiedsrichter: Faghani (Iran)