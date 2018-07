«Ich glaube auch nicht, dass der Fall eines in England lebenden und arbeitenden Multimillionärs Auskunft gibt über die Integrationsfähigkeit in Deutschland.»

(VfB Stuttgart-Profi Berkay Özcan hat Mesut Özil nach dessen Rücktritt aus der Nationalmannschaft als sportliches «Vorbild» bezeichnet und gefordert, dass der Sport verbinden müsse)

«Wir unterstützen die ehrenhafte Haltung unseres Bruders Mesut Özil von Herzen»

(Der türkische Sportminister Mehmet Kasapoglu auf Twitter)

«Aber stellen Sie sich vor, welchem Druck Herr Mesut in diesem Prozess ausgesetzt war. Wo sind Höflichkeit, Toleranz, Pluralismus geblieben...?!»

(Der Sprecher des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, auf Twitter)

«Anders als Özil behauptet, ist ein gemeinsames Foto mit dem für die Abschaffung der Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei gefürchteten Autokraten politisch. Und natürlich musste das kritische Fragen aufwerfen.»

(Frank Überall, Bundesvorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV))

«Der Rücktritt von Özil ist beschämend für das Land und erbärmlich für den DFB. Zurücktreten müssen eigentlich Bierhoff und Grindel, die sich nicht nur hinter Özil verstecken, sondern auch Ressentiments Vorschub geleistet und einen Spieler zum Freiwild gemacht haben.

(Der SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Schwabe auf Twitter)

«Grindel hätte gehen sollen, nicht Özil.»

(Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Omid Nouripour auf Twitter)

«Austritt Mesut Özils aus Nationalmannschaft ist ein Dokument des Scheiterns. (...) Grindel muss auch gehen!»

(Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Renate Künast auf Twitter)

«Es ist fatal, wenn junge Deutsch-Türken jetzt den Eindruck bekommen, sie hätten keinen Platz in der deutschen Nationalelf. Leistung gibt es nur in Vielfalt, nicht in Einfalt. So sind wir 2014 Weltmeister geworden. Und Frankreich jetzt.»

(Der Grüne-Abgeordnete Cem Özdemir in der «Berliner Zeitung»)

«Danke Mesut Özil für tolle Leistungen beim DFB-Team und Real Madrid! Aber die Erklärung von Dir geht weit über das Ziel hinaus!»

(Der ehemalige Fußball-Nationaltorhüter und Weltmeister von 1990, Bodo Ilgner, auf Twitter)

«Ich bin immer an Deiner Seite. Ich bin stolz auf Dich mein Schatz.»

(Özils Freundin, Schauspielerin Amine Gülse, hat in der Nacht auf Instagram ein Foto von sich mit Özil und dessen Erklärung geteilt)

«Egal was sie sagen, Du warst, bist und wirst immer ein Gewinner sein, Özil.»

(Der Schriftsteller und Bestsellerautor Paulo Coelho auf Twitter)