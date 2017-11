Der Bundestrainer bevorzugt ein Quartier am Schwarzen Meer im nächsten Sommer. Ob das möglich ist, wird die Auslosung am Freitag zeigen.

Moskau/Frankfurt. Joachim Löw gehört definitiv zur Gattung jener Menschen, die Entspannung benötigen, um unter Anspannung zu funktionieren. Und so ist das Bild vom lässigen Bundestrainer, der in Bermuda-Shorts in Brasilien am Strand sitzt und vor dem Campo Bahia aufs Meer schaut, von der WM 2014 genauso in Erinnerung geblieben wie der Moment, in dem er im Finale im Maracanã dem eingewechselten Mario Götze ins Ohr flüstert, nun bitte gleich der Welt zu zeigen, besser als Lionel Messi zu sein.

Nach dem schwarz-rot-goldenen Rausch kam später ausführlich zur Sprache, welch großen Anteil das abgelegene Quartier am Atlantischen Ozean an diesem Triumph hatte. Und spätestens als bei der Feier vor dem Brandenburger Tor die Weltmeister wohlfeil nach ihren Wohngemeinschaften geordnet die Bühne betraten, war offenkundig, dass auch Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff als Quartiermeister alles richtig gemacht hatte. Die nur per Fähre erreichbare Bungalowanlage erwies sich als Schlüssel zum vierten Stern.

Es ist also gar nicht vermessen, dass es zur von Löw wie Bierhoff ausgerufenen Mission Titelverteidigung 2018 in Russland nicht nur Ballfertigkeit braucht, sondern auch eine Basis, an dem sich für mehr als einen Monat gut leben und möglichst nicht zu lange in andere Spielorte reisen lässt. Noch ist keine Festlegung getroffen. Erst wenn am Freitag (16 Uhr MESZ/ZDF) im Moskauer Kreml die WM-Endrunde ausgelost ist, steht fest, gegen wen, wann und wo der Weltmeister spielen wird. Anschließend wird die Quartierfrage geklärt. Russland ist als Gruppenkopf A1 gesetzt, die sieben anderen Teams aus dem ersten Topf, darunter Deutschland, werden als weitere Gruppenköpfe (von B1 bis H1) zugelost. Macht also sieben verschiedene Wege mit ganz unterschiedlichen Reiseplänen bis zum Finale am 15. Juli in Moskau.

Was wäre die beste Wohlfühloase fürs deutsche Team im Riesenreich? Löw macht gar keinen Hehl daraus, wieder in die Sonne zu wollen, um das allgemeine Befinden zu steigern. Sein bevorzugter Ort: der vom Confed Cup der deutschen Delegation gut bekannte Badeort Sotschi. Gewiss kulturell nicht repräsentativ für das Riesenreich, aber darum geht es dem 57-Jährigen nicht. „Der Wohlfühlfaktor dort ist hoch. Wir haben uns bei gutem Wetter sehr gut gefühlt“, verriet der Badener kürzlich im kleinen Kreis.