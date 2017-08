Stuttgart (dpa) - Joachim Löw startet mit klaren Vorstellungen und einer hohen Erwartungshaltung in die WM-Saison.

«Wir wollen das Jahr konsequent durchziehen», kündigte der Bundestrainer vor der Zusammenkunft der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Stuttgart an. «Die Erwartung, dass wir konzentriert in dieses WM-Jahr starten, ist vorhanden», erklärte Löw. Dazu zählen für ihn möglichst zwei Siege in den WM-Qualifikationspartien am Freitag in Prag gegen Tschechien sowie drei Tage später in Stuttgart gegen Norwegen.

21 Feldspieler und drei Torhüter hat der Weltmeistercoach für den Länderspiel-Doppelpack nominiert. Kapitän Manuel Neuer zählt nach seiner Fußverletzung ebenso wie der lange erkrankte Dortmunder Mario Götze noch nicht wieder zum Aufgebot. In diesem befinden sich aber gleich 17 Confed-Cup-Sieger von Russland. Dazu kehren die Weltmeister Mats Hummels, Toni Kroos, Sami Khedira, Thomas Müller und Mesut Özil sowie Torjäger Mario Gomez ins DFB-Team zurück. «Die Mischung ist im Moment sehr gut», sagte Löw über die Zusammensetzung des Kaders.

Die deutsche Mannschaft wird nach zwei Trainingstagen in Stuttgart am Donnerstag nach Prag fliegen. Im Idealfall könnte der Weltmeister schon in den Partien gegen Tschechien und Norwegen das WM-Ticket fix buchen. Die DFB-Auswahl führt die Gruppe C nach sechs von zehn Spieltagen mit 18 Punkten klar vor Nordirland (13) und Tschechien (9) an. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM. Das Turnier findet vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 in Russland statt.