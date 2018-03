Aber ter Stegen setzte auch Marken: „Alles entscheidet Manuel mit Leistung auf dem Platz. Die Pflicht hat jeder“, sagte er und sprach davon, dass ihm lange verletzte Torhüter nach langwierigen Verletzungen berichtet hätten, sie müssten andauernd den Ball angucken, um das alte Gefühl der Sicherheit zurückzuerlangen. Zwischen den Zeilen sprach der Mönchengladbacher also. Dabei ruhig und sonor, überhaupt nicht nervös. Und auch auf Spanisch, wenn spanische Journalisten fragten. Toni Kroos, der bei Real Madrid spielt und vor ter Stegen in die Bütt stieg, verzichtete darauf. Ter Stegen weiß, wie man Marken setzt.

Seither schweigen deutsche Torhüter, Kampfansagen sind im Profigeschäft aus der Mode gekommen. Wahrscheinlich macht es auch keinen Sinn, an Welttorhüter Manuel Neuer herumzunörgeln, selbst wenn man hochgelobter Stammtorhüter beim Weltverein FC Barcelona ist und Neuer seit September 2017 kein Spiel mehr bestritten hat. „Ich gehe im Moment fest davon aus, dass Manuel rechtzeitig fit wird. Er liegt absolut im Fahrplan“, sagte Joachim Löw am Donnerstagmittag im Düsseldorfer „Hilton“ über den 31-Jährigen, dem die Deutschen vertrauen. Spiele für den FC Bayern in dieser Saison, schränkte Löw noch ein, sollte Neuer aber schon noch machen. Und dann machte der Bundestrainer Platz für Marc-André ter Stegen, Neuers sechs Jahre jüngeren Herausforderer, der sogleich einen Einblick gab, wie unfassbar man mit Auslandserfahrung auf Barca-Niveau reifen kann. Und warum es eine bärbeißige Ansage vielleicht gar nicht braucht. Ter Stegens Botschaft: Ich bin da, ich bin bereit, den Rest entscheidet der Trainer.

Der gebürtige Gladbacher spielt am Freitag mit dem DFB-Team in Düsseldorf gegen Spanien und vielleicht auch im Sommer bei der WM in Russland – gereift und verlässlich.

Überhaupt ist das ein beeindruckender Torwart-Weg, der gar nicht wertschätzend genug betrachtet werden kann: Ter Stegen fing sich in der Nationalmannschaft bei Spielen mit B-Charakter vor Jahren vielfach aberwitzige Gegentore und war auch beim FC Barcelona zwei Jahre lang zweiter Mann hinter Claudio Bravo, als er 2014 aus Mönchengladbach gekommen war. Selbst sein ewiger Widersacher aus Junioren-Zeiten, Leverkusens Bernd Leno, schien an ter Stegen ohne eigenes Zutun vorbeizuziehen – die Beziehung der beiden Ehrgeizlinge prägte lange Abneigung. Und dann: Stammtorwart in Barcelona, wo er längst als „Messi mit Handschuhen“ gefeiert wird, dann auch zahlreich hervorragende Länderspiele.

In 29 Ligaspielen kassierte ter Stegen nur 13 Gegentore

„Er ist der perfekte Torwart für Barcelona“, lobte Kroos. Löw betonte dessen überragende Rolle beim Confederations-Cup im Sommer 2017. „Ruhig, gelassen, fokussiert– er ist eine Persönlichkeit geworden, die auch im Team ein gutes Standing hat.“ Bodo Illgner, Weltmeister-Torwart von 1990, meldete sich aus Madrid: „Was fehlt ter Stegen, um ein würdiger Stellvertreter Neuers zu sein? Nichts!“, sagte der 50-Jährige im „kicker“. Und Barca-Trainer Ernesto Valverde ist ohnehin Fan: „Marc ist fundamental für uns, wegen seiner Paraden und weil er unsere Spielzüge einleitet.“ In 29 Ligaspielen kassierte ter Stegen, der bei 1,87 Meter Körpergröße sich auf enorm große Hände verlassen kann, was sicher kein Schaden ist, nur 13 Gegentore. Die Erfahrung und die regelmäßigen Spiele, sagt er, hätten ihn gestärkt. Torhüter brauchen diesen Rhythmus, diese Bestärkung, das Standing. Jeder Fehler ist brutal. Zumal in einer Welt, die Löw am Donnerstag so beschrieb: „Das Turnier in Russland wird uns Unmenschliches abverlangen. Es wird noch unmenschlicher als 2014.“ Eine Nummer kleiner hatte es der 58-Jährige am Donnerstag nicht. Und ter Stegen, der noch immer vom Mönchengladbacher Spielerberater Gerd vom Bruch begleitet wird, machte ohnehin nicht den Eindruck, als belaste ihn das alles über Gebühr. Am Freitag wird er in Düsseldorf gegen Spanien im Tor stehen. Vielleicht auch im Sommer bei der WM Russland. Die Zeit läuft ohnehin für ihn.