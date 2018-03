In einem ausführlichen Interview im vereinseigenen TV-Sender gab Neuer Einblicke in seinen Gemütszustand. Er spricht über die lange Phase der Reha, über den Wechsel von «Höhen und Tiefen» beim langen Kampf um ein Comeback, erst beim deutschen Rekordmeister und dann auch im Nationalteam bei der WM in Russland.

Der DFB-Kapitän besuchte in dieser Woche auch für einen Tag die Nationalelf in Düsseldorf. «Es ist extrem lange her, dass ich bei der Nationalmannschaft dabei war.» Aber ein persönliches Gespräch mit Bundestrainer Joachim Löw und Torwarttrainer Andreas Köpke sei ihm wichtig gewesen. «Ich habe schon ein WM-Fieber gespürt. Man merkt, dass es ein kleines Rangeln um die Kaderplätze gibt», berichtete er vom Besuch im DFB-Quartier. Auf ihn übe auch dort keiner aus.

Sein Ziel sei es, «nicht ohne ein Spiel gespielt zu haben» zur Nationalmannschaft zurückzukehren und in die WM-Vorbereitung zu starten. Löw rechnet noch mit seiner langjährigen Nummer 1. «Der Manuel liegt absolut im Fahrplan», sagte der Bundestrainer vor dem Länderspiel am Freitagabend gegen Spanien. Neuer verpasst es ebenso wie das am Dienstag in Berlin gegen Brasilien an seinem 32. Geburtstag.

Ein großes Lob sprach Neuer seinem Vertreter im Bayern-Tor aus. «Es ist unglaublich, wie der Sven (Ulreich) sich entwickelt hat und was für einen Sprung er gemacht hat in der Zeit», sagte Neuer. Ulreich habe es mit seinen guten Leistungen auch ihm leichter gemacht, in den vergangenen Monaten «loszulassen».

In der heißen Endphase der Saison würde Neuer nur zu gerne wieder selbst aktiv eingreifen. «Im Prinzip ist alles drin», sagte er zur Triple-Chance. Der Meistertitel ist praktisch fix. «Wir haben alle Möglichkeiten und große Ziele vor Augen, die greifbar sind. Wir legen den Fokus auf die Cup-Wettbewerbe.» Das «Wir» schloss ihn mit ein.