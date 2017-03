Den Bundestrainer schert die öffentliche Meinung wenig. Er geht seinen Weg mit dem Personal, das er für qualifiziert hält.

Bielefeld. Während die Journaille Rudy seit drei Jahren weitgehend schulterzuckend zur Kenntnis nimmt, hatte sie bei drei Großen der Zunft schon schwere Geschütze gegen Löw aufgefahren. Miroslav Klose schien vor der WM 2014 als 35-jähriger Stoßstürmer ein Relikt längst vergessener Zeiten. Bastian Schweinsteiger nahm Löw gar zu drei Großturnieren ohne Form mit: Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine, WM 2014 in Brasilien zuletzt zur EM in Frankreich. Zu Lukas Podolski wurde Löw oft das schöne Wort Nibelungentreue angedichtet. Kritisch gemeint. In der öffentlichen Wahrnehmung waren die Nominierungen jedes mal große Fehler. Doch wo die Fußball-Nation hinterher schlauer war, war es Löw in der Regel schon vorher.

Zu Löws Gefolgschaft gehören aktuell auch Julian Draxler von Paris St. Germain und der Wolfsburger Mario Gomez. Und dann ist da noch – natürlich – Mario Götze. Auch beim Dortmunder mit FC-Bayern-Vergangenheit scherte den Bundestrainer die öffentliche Meinung wenig. 2014 hat sich das schon mal ausgezahlt. Nicht jeder schwächelnde Altstars ist allerdings bei Löw gesetzt. Kevin Kuranyi etwa hat das erfahren. Dessen Tribünenflucht im Oktober 2008 im Spiel gegen Russland – Löw war gerade zwei Jahre im Hauptamt – quittierte der Bundestrainer mit einem: „So wie Kevin gestern reagiert hat, kann ich das nicht akzeptieren und werde ihn deshalb in Zukunft nicht mehr für die Nationalmannschaft nominieren.“ Genauso klar bezog Löw Stellung, als sein Weltmeister Kevin Großkreutz 2015 bei Galatasaray Istanbul nicht immer ganz professionell agierte. „Ich habe nur begrenzt Verständnis dafür, wie er mit seiner Karriere umgegangen ist. Das macht man nicht, wenn man Teil einer Mannschaft ist“, sagte Löw.

Den von Amtsvorgänger Jürgen Klinsmann zum „Capitano“ berufenen Michael Ballack sortierte Löw allerdings stillschweigend aus. Ballack hatte die WM 2010 in Südafrika wegen einer Sprunggelenksverletzung verpasst. Löw bestätigte den FC-Chelsea-Spieler zunächst noch in dessen Kapitänsamt, um ihm dann im Juni 2011 mitzuteilen, dass er nicht mehr mit ihm plane. Es war die wohl einzige Personalie, in der Löw nicht konsequent agierte. Inzwischen hat Löw seinen Kader auf seiner Linie. Für Querdenker und Revoluzzer ist in seinem Mannschafts-Gebilde kein Platz, sehr wohl aber für feine wie zuverlässige Fußballer.

Die wird er nun pragmatisch aufteilen: Eine Mannschaft für den Confed-Cup vom 17. Juni bis 2. Juli in Russland, eine für die U-21-EM vom 16. bis 30. Juni in Polen und eine Gruppe von viel belasteten Stammspielern, die in dieser Zeit Urlaub machen sollen. Am Ende des Zyklus steht die WM 2018. Vielleicht mit dem Titelgewinn, ziemlich sicher mit Joshua Kimmich, wahrscheinlich mit André Schürrle. So jedenfalls ist der Plan.

