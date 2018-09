Sinsheim (dpa) - Fragen an Bundestrainer Joachim Löw nach dem 2:1 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Test-Länderspiel gegen Peru in Sinsheim.

Wie bewerten Sie diesen Sieg?

Löw: Es war ein sehr guter Test für uns gegen eine technisch und körperlich sehr starke Mannschaft von Peru, die auch bei der WM nur knapp verloren hat, wie etwa beim 0:1 gegen Frankreich. Wir haben in der ersten Halbzeit nach vorne sehr flüssig gespielt, gut kombiniert. Wir hatten drei, vier sehr gute Möglichkeiten. Das Problem war, dass wir nicht in Führung gehen. Positiv war aber, dass wir nach dem 0:1 schnell zurückkamen. In der zweiten Halbzeit war Sand im Getriebe. Positiv zu bewerten ist die Mentalität der Mannschaft. Sie war nicht mit einem 1:1 zufrieden. Das Siegtor fiel auf glückliche Weise, aber es war nicht unverdient.

Und wie beurteilen Sie die gesamte Woche?

Löw: Gegen Frankreich haben wir sehr gut verteidigt. Heute hatten wir wieder Probleme mit Kontern. Aber die Mannschaft hat in dieser Woche gut gearbeitet, war sehr fokussiert. Wir stehen unter Beobachtung. Damit sich die Fans wieder voll und ganz mit der Mannschaft identifizieren können, braucht es noch einige sehr gute Leistungen. Aber wir haben gezeigt, dass wir gewillt sind, das zu tun. Wir haben die Ziele in dieser Woche schon erreicht.

Wie geht es Ihnen persönlich nach dieser Woche?

Löw: Das Spiel gegen den Weltmeister, das erste Spiel nach der WM, war für uns natürlich die große Belastung. Man hat gespürt, dass die Fans sehr positiv waren. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie den Weg nach vorne antreten will und dafür alles tut. Die Stimmung in der Mannschaft war gut. Der Ehrgeiz brennt, die WM auszumerzen. Eine Jetzt-erst-recht-Reaktion ist zu spüren. Wir haben viel gesprochen. Und ich bin froh, dass wir das Spiel gegen Peru gewinnen konnten.

Es geht im Oktober mit den Nations-League-Spielen in den Niederlanden und in Frankreich weiter. Da werden Sie wohl kaum viel experimentieren können. Darf man davon ausgehen, dass Sie erstmal ein Gerüst mit dem 4-3-3-System und Joshua Kimmich auf der Sechs gefunden haben?

Löw: Ja. Die Nations League finde ich wirklich gut, weil das Wettkämpfe auf hohem Niveau sind. Wir haben zwei Auswärtsspiele. In der jetzigen Phase ist es schon wichtig, dass die Mannschaft auf diesem Weg in punkto Taktik und Einstellung weitergeht. Jo Kimmich hat jetzt zwei Spiele auf der Sechs gemacht. Das wird auch in den nächsten Spielen so sein, weil ich mit ihm zufrieden bin, weil er diese Position sehr gut bekleidet mit allem, was sie verlangt. Daran wird sich in den nächsten Spielen nichts ändern.