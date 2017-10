Mainz (dpa) - Den Rekord für die beste Qualifikations-Bilanz einer deutschen Fußball-Nationalmannschaft seit 1934 will sich Joachim Löw mit dem zehnten Sieg im zehnten Spiel natürlich noch sichern.

Die Gedanken des Bundestrainers gehen aber schon längst über die letzte Partie in der bislang makellosen WM-Ausscheidungsrunde am Sonntag (20.45 Uhr) in Kaiserslautern gegen Aserbaidschan hinaus. Für Löw hat die Titelverteidigung im kommenden Sommer in Russland Priorität.

«Die Spieler, die dabei sein werden, müssen auf den Punkt auf dem höchsten Niveau sein und müssen zu jeder Zeit, zu jeder Minute und zu jeder Sekunde eine Topleistung abrufen, wenn sie gebraucht werden. Daran arbeiten wir», formulierte Löw in einer Grundsatzansprache im Mainzer Teamhotel seinen Arbeitsplan bis zum WM-Start am 14. Juni 2018.

Russland wird laut Löw das «schwierigste Turnier» überhaupt. «Der Kampf an der Spitze wird brutal hart», prognostizierte der Weltmeister-Trainer und mahnte: «Glaubt doch bloß nicht, dass wir die Einzigen sind, die wirklich gute Spieler haben. Auch andere Nationen haben in der Ausbildung unglaublich aufgeholt und sind hartnäckig. Auch wir als Weltmeister müssen uns neu erfinden und neu definieren.»

Die Partie gegen Aserbaidschan ist der nächste Schritt zu Löws großem Ziel. Deshalb schaltet der 57-Jährige auch gleich in den WM-Testmodus und kündigte im Vergleich zum 3:1 am Donnerstag in Nordirland mindestens drei personelle Veränderungen in der Startelf an.

Bernd Leno bekommt nach seinem unglücklichen Auftritt beim 3:2 zum Confed-Cup-Auftakt gegen Australien eine weitere Bewährungschance im Tor als Vertreter des wegen seines erneuten Fußbruches langfristig fehlenden Manuel Neuer. Eine Aussage des Kapitäns zu seinem Heilungsprozess am Samstag muss Löw beunruhigen. «Es findet noch eine Wundheilung statt innerhalb des Fußes. Die kann sogar bis zu einem halben Jahr dauern», sagte der 31-Jährige im FCBayern.tv.

Löw kann bei der Top-Personalie noch auf Zeit spielen. «Man sollte den Teufel nicht an die Wand malen mit Manuel Neuer», sagte der 57-Jährige. Richtung WM 2018 mache er sich «aktuell keine Sorgen». Klarer erster Ersatzmann des Kapitäns ist laut Löw inzwischen Marc-André ter Stegen, dem er beim FC Barcelona und im DFB-Trikot eine gute Entwicklung bescheinigt. «Wenn man jetzt von einem Torhüter hinter Manuel Neuer spricht, ist das der Marc», sagte Löw.