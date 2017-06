Sotschi (dpa) - Joachim Löw kann auch für das letzte Gruppenspiel beim Confederations Cup in Russland gegen Kamerun mit dem kompletten Kader planen. Alle 21 Spieler nahmen im sommerlich warmen Sotschi am Abschlusstraining der deutschen Fußball-Nationalmannschaft teil.

Der Bundestrainer verzichtete darauf, die Einheit im WM-Stadion abzuhalten. Löw ließ lieber am späten Vormittag auf dem Trainingsplatz neben dem Olympiastadion üben. Die Trainingszeit des DFB-Teams in der Arena war vom Weltverband FIFA für den Nachmittag angesetzt worden.

Dem Weltmeister reicht am Sonntag (17.00 Uhr) gegen Kamerun bereits ein Unentschieden zum Einzug ins Halbfinale. Erklärtes Ziel von Löw und seinen Spielern ist jedoch der Gruppensieg, um auch das Semifinale in Sotschi spielen zu können. Als Zweiter der Gruppe B müsste der DFB-Tross am Montag erneut nach Kasan umziehen. Chile führt die Gruppe mit vier Zählern punktgleich vor Deutschland an. Der Südamerikameister ist in der Tordifferenz um einen Treffer besser.