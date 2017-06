Sotschi (dpa) - Fragen an Bundestrainer Joachim Löw in der Pressekonferenz nach dem 4:1 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Confed-Cup-Halbfinale gegen Mexiko am Donnerstagabend in Sotschi.

Glückwunsch zum Finaleinzug. Können Sie uns bitte Ihre ersten Eindrücke schildern?

Joachim Löw: Es war ein unglaublich intensives Spiel. Wichtig und imponierend war, dass wir am Anfang genau das gemacht haben, was wir besprochen hatten. Die Mexikaner wollen dem Gegner ihr Spiel aufzwingen. Das wollten wir umdrehen. Wir wollten gerade am Anfang zeigen, dass wir dominant sein wollen, dass wir das Spiel gewinnen wollen, dass wir mutig nach vorne spielen. Das hat die Mannschaft in den ersten Minuten überragend gemacht. Kompliment an unsere jungen Spieler, dass sie Mexiko hier mit 4:1 geschlagen haben. Dass wir im Finale stehen, hat man sich gewünscht, aber damit konnte man vor dem Turnier nicht rechnen. Das war wieder eine grandiose Leistung.

Sie hatten vor dem Spiel gesagt, Ihr Bauchgefühl sage St. Petersburg als nächstes Ziel. Was sagt Ihr Bauchgefühl nun für St. Petersburg und das Endspiel gegen Chile?

Löw: Das ist noch ein bisschen zu früh. Wir müssen mal schauen, wie unsere Spieler dieses Spiel verdaut haben. Chile ist der stärkste Gegner in diesem Turnier. Wir kennen die Chilenen, sie kennen uns. Das ist ein Spiel, wo beide Mannschaften noch mal alles reinwerfen. Man merkt, dass am Ende der Saison bei allen Spielern die Kräfte an die Grenze gehen. Ich hoffe, wir können gegen Chile noch einmal das abrufen, was wir bislang in diesem Turnier gezeigt haben.

War das Halbfinale das bislang leichteste Spiel?

Löw: Hier ist jedes Spiel hart umkämpft. Wir hatten auch in einigen Situationen Glück. Marc-André ter Stegen hat zwei-, dreimal sensationell gehalten. Es war trotz des Ergebnisses für uns ein schweres Spiel. Uns ist es gelungen, die Mexikaner kalt zu erwischen.

Kann Leon Goretzka seine Fähigkeiten noch besser ausspielen, wenn er im Mittelfeld wie heute etwas mehr aus der Tiefe kommt?

Löw: Er kann beides. Er kann auf der Acht spielen und auf der Sechs. Manchmal sind die Wege ein bisschen weiter nach vorne. Aber was seine ganz große Qualität ausmacht, ist, dass er diese Wege geht. Beim zweiten Tor kommt er aus dem Mittelfeld, läuft quer, und Timo Werner spielt ihm den Ball wunderbar rein. Aber diesen Laufweg zu machen, das ist das Entscheidende. Der ist für den Gegner schwer zu verteidigen. Und das ist seine Qualität. Leon hat auch ein enormes Laufpensum absolviert. Er kann im Mittelfeld auf verschiedenen Positionen spielen, denn diese Klasse hat er einfach.