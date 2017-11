Berlin (dpa) - Im tristen Berliner Jahn-Sportpark schaltete der Bundestrainer wieder auf Wettkampfmodus um. Zwar ist die WM noch weit weg, mehr als ein Dutzend Stars um Jérome Boateng auf der einen und Harry Kane auf der anderen Seite können nicht dabei sein.

Aber Joachim Löw und seine Spieler brennen nach vielen Aktivitäten abseits des grünen Rasens auf den Klassiker light in London gegen England. «Da freuen sich alle drauf. Es gibt so drei, vier Stadien in der Welt. Wembley gehört natürlich dazu, ein tolles Stadion und am Freitag eine große Kulisse», sagte der hochmotivierte Löw: «England und dann Frankreich sind zwei Hochkaräter und die Chance, einiges zu testen und zu schauen, wo wir jetzt schon stehen.»

Auch den Topgegner möchte der Bundestrainer zum Teambuilding und zu Experimenten nutzen. «Ich weiß von Jogi Löw, dass für ihn die Ergebnisse nicht ganz entscheidend sind», verriet Teammanager Oliver Bierhoff.

Löw gab sich beim Start in die vorletzte Etappe der WM-Präparation, die im März kommenden Jahres auch noch Tests gegen die Ex-Weltmeister Spanien und Brasilien vorsieht, kämpferisch. In jenem Stadion an der längst verschwundenen Berliner Mauer, in dem einst der BFC Dynamo zehn Mal DDR-Meister geworden war, verdeutlichte der Weltmeistercoach am Mittwoch seinem Personal in einer längeren Ansprache nochmals die Erwartungen. «Jetzt kann unser Ziel nur sein, dass wir da oben bleiben», betonte Löw. «Ich glaube, dass die Qualität der einzelnen Mannschaften noch mal besser geworden ist. Da haben einige Nationen aufgeholt.»

Bierhoff hat ein «bisschen Sorgen, dass man den Fehler macht, dass man glaubt, dass es so selbstverständlich weiter geht». Aber gerade die Engländer gehören zu jenen Nationen, die Titelverteidiger Deutschland bei der WM 2018 in Russland jagen werden. «Wir dürfen keinen Prozentpunkt, keinen Zentimeter nachlassen», betonte Bierhoff, der mit seinem Golden Goal im EM-Finale 1996 in London natürlich eine ganz besondere Beziehung zum Fußballtempel Wembley hat.

Die Spieler folgen der sportlichen Leitung. «Das sind nicht wirklich Freundschaftsspiele. Da willst du gewinnen», erklärte Real-Madrid-

Star Toni Kroos zum abschließenden Doppelpack am Freitag (21.00 Uhr/ZDF) gegen England und vier Tage später in Köln gegen Frankreich. «Für jeden geht es darum, sich zu zeigen. Es wird sich niemand ausruhen können», ergänzte der gebürtige Greifswalder.