Berlin (dpa) - Ohne größere Aufregung startet Joachim Löw zu seiner letzten Auslands-Dienstreise des Jahres.

Während die Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor allem darauf warten, mit welchen Gegnern es der Weltmeister im Sommer 2018 beim Unternehmen Titelverteidigung zu tun bekommt, denkt der Bundestrainer schon einen Schritt weiter als bis zur Gruppenauslosung am Freitag (16.00 Uhr) im Moskauer Kreml. «Man kann sich nicht nur gezielt auf die ersten Gegner vorbereiten. Man weiß dann auch, welchen Weg man beim Turnier geht», sagte Löw. Denn die Vorrunde soll nur der Beginn von möglichst sieben Spielen bis zum Finale in Russland sein.

Ein ganz wesentlicher Punkt für Löw: «Wir können uns entscheiden, welches Camp wir nehmen.» Zwei Optionen hat der Deutsche Fußball-Bund vorbereitet: Entweder das Basiscamp wird im warmen Sotschi am Schwarzen Meer aufgeschlagen. Oder der DFB-Tross bezieht ein Hotel am Rande Moskaus. In der russischen Hauptstadt finden mit Abstand die meisten Spiele statt. Die Wahl des Teamhotels hat für die Sportliche Leitung eine zentrale Bedeutung, denn die Logistik kann im großen Russland auch sportliche Entscheidungen beeinflussen.

«Es gibt eklatante Unterschiede in den Reisezeiten zwischen Moskau und Sotschi. Es gibt Gruppen, da sind die Flugzeiten doppelt so lang wie in anderen», bemerkte Oliver Bierhoff, der wie Löw bei der Auslosung in Moskau dabei sein wird. Der Teammanager hat bereits sechs große Turniere organisiert. Russland wird ihn nochmals vor eine besondere Herausforderung stellen. Zwischen Sotschi als südlichstem Spielort und St. Petersburg im Norden liegen knapp 2000 Kilometer. Zwischen Kaliningrad an der Ostsee und Jekaterinburg an der Grenze zu Asien sind es sogar 2500 Flugkilometer.

Löws Favorit ist wohl Sotschi, da er dort im Sommer beim Confed-Cup-Sieg mit seinem Perspektivteam gute Erfahrung gesammelt hat. «Jogi mag das gute Wetter. Für die Stimmung bei einem Turnier ist das sehr wichtig», sagte Bierhoff. Und nicht erst seit dem legendären Campo Bahia in Brasilien wisse man: «Natürlich ist es hilfreich, wenn du auf der Terrasse sitzen kannst.» Allerdings ergänzte Bierhoff auch: «Sotschi ist der Ort der langen Wege. Es ist ein Aspekt, wenn du von sieben Spielen mindestens zwei in Moskau hast. Es ist aber auch die Frage, wie weit sind die Wege in Moskau, zum Trainingsplatz, zum Flughafen und zum Stadion.»