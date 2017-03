Gelsenkirchen (dpa) - Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes steht Fußball-Bundestrainer Joachim Löw beim Confederations Cup in Russland nicht zur Verfügung.

Der 29 Jahre alte Weltmeister Höwedes fällt für das Turnier vom 17. Juni bis 2. Juli aus, weil er sich nach Angaben seines Vereins in diesem Zeitraum einer Leistenoperation unterziehen wird.

«Tatsächlich war keine Operation geplant, denn im Fall Benedikt Höwedes hatten Mediziner und Spieler die Hoffnung, die Beschwerden an der Leiste mit konservativer Behandlung in den Griff zu bekommen», teilte der Gelsenkirchener Bundesligist mit. Jetzt sei aber ein neuer Stand eingetreten: «Alle mussten nun feststellen, dass Höwedes nicht um eine Leisten-Operation herumkommt. Diese ist für die Sommerpause geplant», hieß es in einem Vereinsstatement.

Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff hatte bereits zuvor in der «Sport Bild» erklärt, er wisse, dass Höwedes im Sommer den Eingriff plane. «Er gehört auch zu den extrem hoch belasteten Spielern der letzten Jahre», sagte Bierhoff.