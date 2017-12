München (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird ihr Basisquartier bei der Weltmeisterschaft 2018 in Watutinki südlich der russischen Hauptstadt Moskau beziehen. Für Team und Betreuer sollen dann 72 Zimmer im «Watutinki Hotel Spa Complex» zur Verfügung stehen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) entschied sich damit für kurze Wege und optimale Trainingsbedingungen während des Turniers. Als Wunschlösung von Bundestrainer Joachim Löw hatte Sotschi am Schwarzen Meer gegolten. «Die Entscheidung ist uns diesmal nicht leicht gefallen, da wir eine sehr gute Zeit in Sotschi während des Confed Cups hatten», äußerte Löw in einer DFB-Mitteilung. Für den Erfolg müssten aber «optimale Voraussetzungen» geschaffen werden.

Auf dem Weg zur angestrebten Titelverteidigung könnte die deutsche Elf drei von maximal sieben WM-Partien in Moskau bestreiten. Das WM-Trainingslager beginnt am 23. Mai in Südtirol. Am 2. Juni wird ein Testspiel in Klagenfurt gegen Gastgeber Österreich ausgetragen.

Ein zweites Testspiel findet eine Woche später zum Abschluss des Trainingscamps in Deutschland statt. Austragungsort, Gegner und der exakte Termin sind noch offen. Am 12. Juni wird der 23-köpfige DFB-Kader nach Russland anreisen. Das erste WM-Gruppenspiel bestreitet Deutschland am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko.