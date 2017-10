Berlin (dpa) - Nach der direkten WM-Qualifikation Frankreichs kann die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihre Testspielpläne konkretisieren. Der Weltmeister wird am 14. November in Köln gegen die Franzosen antreten.

Die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps sicherte sich am Dienstagabend durch ein 2:1 gegen Weißrussland den Gruppensieg und damit das direkte Ticket für die WM im kommenden Jahr in Russland. Als Gruppenzweiter hätte der Weltmeister von 1998 im November Playoff-Spiele bestreiten müssen und wäre als deutscher Testspielgegner ausgefallen. Am 10. November spielt die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw im Londoner Wembleystadion gegen England.