München (dpa) - Seit dem Tag nach dem historischen WM-Vorrunden-Aus hatte sich Joachim Löw nicht mehr geäußert, nun analysierte der Bundestrainer gemeinsam mit Manager Oliver Bierhoff das WM-Debakel und benannte seinen Kader für die Spiele gegen Frankreich (6. September) und Peru (9. September).

Die Deutsche Presse-Agentur fasst die wichtigsten Aussagen von Löws Pressekonferenz in der Münchner Allianz Arena zusammen.

Bundestrainer Joachim Löw zu ...

- den Tagen nach dem K.o.: «Das WM-Aus war für mich und für uns alle natürlich ein absoluter Tiefschlag. Da gibt es nichts zu beschönigen. In Russland sind wir alle weit unter unseren Möglichkeiten geblieben und haben zurecht die Quittung dafür bekommen. Die ersten zwei, drei Tage danach waren bei mir persönlich geprägt von einem großen Frust, von Niedergeschlagenheit, von einer großen Enttäuschung und von einer großen Portion Wut.»

- Arroganz bei der WM: «Mein allergrößter Fehler war, dass ich geglaubt habe, dass wir mit unserem dominanten Stil durch die Vorrunde kommen. Wenn wir dieses Spiel spielen, müssen alle Rahmenbedingungen stimmen, damit wir dieses hohe Risiko auch tolerieren können. Diese Rahmenbedingungen haben in diesen Spielen bei uns nicht gepasst. Es war fast schon arrogant. Ich wollte das auf die Spitze treiben und es noch mehr perfektionieren.»

- Differenzen in der eigenen Mannschaft: «Da wird viel geschrieben, was auch so nicht zutrifft. Nach unserer Analyse konnten wir die Cliquenbildung mit Konflikt nicht identifizieren. Das stimmt so nicht. Es wird mal ein Spaß gemacht, das gehört dazu. Es gibt keine unüberbrückbaren Differenzen oder Konflikte, die nicht gelöst worden sind. Wir hatten aber nicht den unglaublichen Teamgeist, der sich bei der Nationalmannschaft manchmal auch nur im Lauf des Turniers entwickelt.»

- Lehren aus dem Turnier: «Die Defensive stand viel mehr wieder im Vordergrund. Fast alle Mannschaften haben nur mit drei offensiven Spielern agiert. Es sind viel mehr Tore aus Kontersituationen gefallen. Die Standards haben eine nicht unwesentliche Rolle für diesen Erfolg. In einem K.o.-Wettbewerb ist eine Anpassung des Ballbesitzfußballs gefragt. Zweite Erkenntnis: Wenn man ein Turnier gewinnen will, muss man ein Feuer schüren und das muss sich immer mehr vergrößern. Nachdem wir 2014 an der Spitze waren, haben wir es in Russland nicht geschafft, neue Schlüsselreize zu setzen.»