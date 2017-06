Düsseldorf (dpa) - Ohne den erkrankten Timo Werner ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Montag zum Testländerspiel nach Dänemark abgereist. Der 21-Jährige von RB Leipzig fehlt Bundestrainer Joachim Löw am Dienstag (20.45 Uhr) in Kopenhagen wegen Magen-Darm-Beschwerden.

Der Offensivakteur soll aber im WM-Qualifikationsspiel am Samstag in Nürnberg gegen San Marino wieder zum DFB-Aufgebot gehören. Löw hat somit noch 21 Spieler in seinem Kader, der mit dem Test gegen die Dänen die Vorbereitung für den Confederations Cup in Russland beginnt. Löw bezeichnete die Woche als «Standortbestimmung» für sein Team mit zahlreichen jungen Akteuren.