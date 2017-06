Krakau (dpa) - Der vertrackte EM-Modus soll für die deutsche U21 auf dem Weg zum ersten Titel seit der Goldenen Generation 2009 nicht zum Stolperstein werden. Nur einen Punkt brauchen die Nachwuchs-Fußballer im abschließenden Gruppenspiel gegen Italien am Samstag für den Einzug ins Halbfinale.

Auf ein Weiterkommen mit einem Remis oder einer knappen Niederlage will sich niemand verlassen. «Weil wir gut in Mathematik sind, wissen wir, dass wir das nächste Spiel am besten gewinnen. Das wäre die einfachste Lösung», sagte Serge Gnabry. Nationaltrainer Stefan Kuntz sagte: «Wir wollen nicht in die Verlegenheit kommen, irgendwas ausrechnen zu müssen.»

Vorbild könnte für die DFB-Junioren dabei der eigene Trainer sein: Stefan Kuntz lag bei der EM 1996 mit der A-Nationalmannschaft vor dem letzten Spieltag mit sechs Zählern an der Spitze der Gruppe C - vor Tschechien und Italien. Die Konstellation damals war also fast exakt die gleiche wie heute. Kuntz und Co. zogen durch ein 0:0 gegen Italien in die K.o.-Runde ein und wurden Europameister.

Ein Erlebnis, mit dem der 54-Jährige auch die aktuelle Generation motivieren kann. «Seine Erfahrung damals von der EM bringt er auch bei uns ein», sagte Davie Selke. «Auf solche Erfahrungen hört man dann natürlich.» Kuntz sagte: «Die Italiener waren klar besser. Wenn ich was wählen dürfte, müsste es dieses Mal nicht so sein.»

Mit zwei Siegen aus zwei Spielen und 5:0 Toren hat sich die deutsche Auswahl die bestmögliche Ausgangssituation für das Gruppenfinale erspielt. Selbst eine knappe Niederlage mit einem Tor Differenz könnte für die Kuntz-Elf noch zum Einzug ins Halbfinale reichen, als zeitgleich Tschechien gegen Dänemark gewinnen würde. Dann wäre Deutschland - wie auch bei einem Sieg oder einem Remis - Erster und würde im Halbfinale vermutlich auf die bislang so starken Spanier treffen. Mittelfeldspieler Max Meyer hat davor keine Angst: «Wenn wir das Turnier gewinnen wollen, müssen wir Spanien schlagen.»

Irgendwie versuchen, den Iberern noch aus dem Weg zu gehen, das will die deutsche Elf nicht. «Ich lasse mir den Modus genau erklären. Auf Ergebnis spielen, das hat im Fußball noch nie geklappt», mahnte Kuntz. Das Paradoxe: Trotz der bisher makellosen Turnierbilanz könnte die EM für Deutschland bei einer hohen Niederlage gegen Italien sogar noch vorzeitig beendet sein. Und die Azzurrini müssen unbedingt gewinnen, um noch eine Chance auf die Runde der besten Vier zu haben.