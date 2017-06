Erst Gladbach, dann Lautern, irgendwann stockte die Karriere. Dann begann das Abenteuer Ajax Amsterdam. Jetzt ist der 23-Jährige der erste deutsche Nationalspieler aus einem niederländischen Verein.

Düsseldorf. Was es braucht, um zurückzukommen? Einen, der an dich glaubt. Wirklich gute Ratschläge. Den unbedingten Willen, sie zu befolgen. Und eine Umgebung, die dir gleichermaßen Druck wie Wohlgefühl vermittelt. Klingt wie aus einem Ratgeber: Oft etwas abgedroschen geschrieben, aber dann eben doch erfolgreich, weil die Nachahmer nach dem Rezept gieren. Wann wohl das nächste deutsche Talent zu Ajax Amsterdam wechselt?

Amin Younes kann das empfehlen. Der 23 Jahre alte junge Mann, Mutter Deutsche, Vater Libanese, geboren in Düsseldorf, wird ziemlich euphorisch, wenn er über den Verein spricht, der sein Leben auf den Kopf gestellt hat. „Ein Privileg, dort zu spielen.” 180 Grad. Zwei Jahre Amsterdam haben Younes‘ Karriere derart beschleunigt, als habe er dort alles im Zeitraffer nachgeholt, was zuvor irgendwo zwischen Talent und ewigem Talent zu oft stockte. Als es bei Borussia Mönchengladbach unter dem Trainer Lucien Favre nicht mehr weiterging. „Geduld, Geduld, deine Zeit wird kommen", hatte Favre immer gesagt, der später mit dem nächsten Fohlen-Talent Mahmoud Dahoud ähnlich umgegangen ist. Aber Younes wollte das irgendwann nicht mehr hören. Wer jeden Gegenspieler im Duell stehen lässt und über den Rasen dribbelt, kann nicht auf Bänken oder Tribünen sitzen, wenn es ernst wird.

Younes schätzt Gladbach noch heute, ist dankbar für die Ausbildung im Verein, die er mit sechs Jahren begann, eigentlich für alles, aber dann musste er vor allem: weg. Favre hatte ihm kaum mehr Pflichtspielminuten zugestanden. „Das war hart“, erinnert er sich. Kommt da noch was? Kaiserslautern kam, 2. Liga, eben jenes Metier, in dem sich Athletik und Härte potenzieren, nicht unbedingt was für durchaus sensible Techniker. Es gibt Fußballer, die fallen in der 2. Liga kaum auf und zaubern eine Etage höher Glanz in die Hütte. Vielleicht wird man das schon bald auch über Amin Younes sagen. Die Zeit ist reif dafür.

Auch Lautern habe ihn weitergebracht, sagt Younes, er sei härter geworden, reifer. Und dann kommen wir zu Punkt 1 des Ratgebers: Einer muss her, der an dich glaubt. Es wird Horst Hrubesch. Das Kopfballungeheuer von einst trifft auch mal solche Entscheidungen, an die er glauben muss, weil Widerstand kommt. Eine davon war, den mehr oder weniger unauffälligen Zweitliga-Spieler Younes zur festen Größe in der U 21 zu machen. „Ich habe unglaublich viel gelernt von ihm“, sagt Younes wenige Tage, nachdem er mit Ajax Amsterdam das Finale in der Europa League gegen Manchester United mit 0:2 verloren hat. Kein Titel, aber doch so viel gewonnen.