Zuzenhausen (dpa) - Dennis Geiger von 1899 Hoffenheim wird der deutschen U21-Nationalelf in den anstehenden EM-Qualifikationsspielen fehlen.

Der defensive Mittelfeldspieler laboriert an einer Muskelverhärtung, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Der 19 Jahre alte Geiger hatte beim 3:0-Sieg in Köln seinen zweiten Bundesligatreffer erzielt. U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hatte Geiger für die Partien in Aserbaidschan am 9. November und in Israel fünf Tage später erstmals in sein Aufgebot berufen.