Baku. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann am Abend (18.00 Uhr MESZ) im WM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan mit Spielmacher Mesut Özil antreten.

«Beim Abschlusstraining waren alle dabei, alle 21 Spieler sind einsatzfähig», berichtete Marcus Sorg, einer der Assistenten von Bundestrainer Joachim Löw, wenige Stunden vor dem Anpfiff der Partie in Baku. Özil habe nach Rückenproblemen bei der letzten Übungseinheit «beschwerdefrei» trainieren können, äußerte Sorg auf der Internetseite des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Positiv angetan zeigte sich Löws Assistent vom Rasen im Tofiq Bahramov Stadion. «Ich bin wirklich überrascht, in welch gutem Zustand er ist. Alle Voraussetzungen für ein gutes Spiel sind gegeben.» Die deutsche Mannschaft führt die Qualifikationsgruppe C nach vier Spieltagen mit der Maximalausbeute von zwölf Punkten vor Nordirland und Aserbaidschan (je 7) an. Nur der Gruppensieger löst direkt das Ticket zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland.