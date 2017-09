Frankfurt/Main (dpa) - Torjäger Jann-Fiete Arp vom Hamburger SV führt das deutsche Aufgebot für die U17-Weltmeisterschaft in Indien an. Trainer Christian Wück nominierte 21 Nachwuchs-Fußballer für das Turnier, wie der Deutsche Fußball-Bund bekanntgab.

Nicht dabei ist Torhüter Christian Früchtl vom FC Bayern, der wegen der Verletzung von Nationalkeeper Manuel Neuer bei seinem Club bleibt.

Wück setzt für die WM auf ein eingespieltes Team, die meisten Spieler waren bereits beim Halbfinal-Aus bei der U17-EM in Kroatien im Mai im Einsatz. «Wir wollen den positiven Trend von der Europameisterschaft mit nach Indien nehmen», sagte Wück. Damals war die DFB-Auswahl an Spanien gescheitert, hatte aber die WM-Qualifikation geschafft. Arp hatte mit sieben Toren in fünf Spielen auf sich aufmerksam gemacht und war zuletzt auch mit der Fritz-Walter-Medaille geehrt worden.

Am 30. September reist die DFB-Auswahl nach Indien. Das Team startet am 7. Oktober gegen Costa Rica in Goa in das Turnier. Weitere Gegner in der Gruppe sind drei Tage später Iran und am 13. Oktober Guinea. «Die Weltmeisterschaft wird auf verschiedenen Ebenen eine große Aufgabe, an der die Spieler wachsen und reifen können», sagte Wück. Die besten zwei Teams jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten ziehen ins WM-Achtelfinale ein.