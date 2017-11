ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt spricht vor Olympia im Interview über Doping in Russland und den Interessenkonflikte im Sport.

Osnabrück. Die Winterspiele beginnen in wenigen Wochen – mit oder ohne Athleten aus Russland? ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt fordert einen Ausschluss und ist sicher: kleinere Nationen wären härter bestraft worden für ein staatliches Dopingsystem dieser Art. Die Probleme sieht er auch in den verkrusteten Zuständen im Sport.

Herr Seppelt, in wenigen Wochen starten die Olympischen Spiele in Pyeongchang. Die Frage ist mit oder ohne Russland?

Hajo Seppelt: Ich glaube für ein Worst-Case-Szenario – und das ist Staatsdoping – muss es die Worst-Case-Sanktion geben. Und das wäre der Ausschluss.

Man hat nicht das Gefühl, dass es bislang einen Wandel im Denken in Russland gegeben hat.

Seppelt: Diesen wird man nur sehen, wenn man zeigt, dass ihr Handeln Konsequenzen hat. Die lasche Haltung, die viele Sportverbände Russland gegenüber zeigen, sendet aber ein fatales Signal in die Welt: Ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt, ihr könnt von Staats wegen Athleten in großem Stil dopen – welcome trotzdem to the Games.

Eine Argumentation dagegen ist die Kollektivstrafe.

Seppelt: Wer von individueller Gerechtigkeit redet, lenkt davon ab, dass es hier gar nicht um die Frage geht, ob einzelne Athleten gedopt haben oder nicht, sondern um die klassische Verantwortung eines Sportsystems, das über Jahre positive Proben manipuliert und Dopingprogramme gefahren hat. Dass man das nicht nachweisen kann, weil Proben verschwunden, ja vernichtet sind, liegt auf der Hand. Ich bin mir relativ sicher, wäre es nicht Russland gewesen, sondern ein kleineres Land, wäre es überhaupt keine Frage gewesen: Das wäre ausgeschlossen worden.

Die Nada lud kürzlich zur Diskussion über „Russland und die nächsten Olympischen Spiele“. Muss es nicht auch heißen: „Russland und die nächste Fußball-WM“?

Seppelt: Mit Sicherheit. Es gibt eindeutige Hinweise, dass auch der Fußball in Russland in das System mit einbezogen war, wenn auch nicht so üppig wie in der Leichtathletik. Aber der Zug ist, was Russland betrifft, nicht mehr aufzuhalten.

Weshalb?