Am 1. Dezember Mutko: Auslosung der WM 2018 soll im Kreml stattfinden

Moskau (dpa) - Die Auslosung zur Endrunde der Fußball-WM 2018 in Russland soll nach Angaben der russischen Regierung im Kreml in Moskau stattfinden.

«Wir haben den Kreml vorgeschlagen und die FIFA hat das angenommen», sagte der russische Vizeregierungschef und frühere Sportminister Witali Mutko der Agentur Tass zufolge in Moskau. Die Gruppen werden am 1. Dezember ausgelost; das Turnier findet vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 statt. Der Kreml in der russischen Hauptstadt ist der Amtssitz des russischen Präsidenten Wladimir Putin.