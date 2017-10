Quito (dpa) - Sie hüpften auf und ab, und herzten immer wieder «La Pulga», «den Floh». Lionel Messi strahlte über das ganze Gesicht.

In einem seiner wichtigsten Spiele lieferte der fünfmalige Weltfußballer - und schoss Argentinien beim 3:1 gegen Ecuador in Quito mit einem Dreierpack doch noch zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland.

«Die Seele ist in die Körper zurückgekehrt», jubelte die größte Zeitung «Clarín.» «Ein übergroßer Messi lässt Argentinien zur WM fahren.» Messis erleichterter Nationaltrainer Jorge Sampaoli, dem seit seinem Start im Sommer nur drei Unentschieden mit Argentinien geglückt waren, meinte: «Er ist der beste Spieler der Geschichte.»

Ganz anders die Lage bei Copa-América-Sieger Chile. Durch ein 0:3 in Brasilien verpasst die «goldene Generation» die WM 2018 in Russland - Chiles Trainer Juan Antonio Pizzi erklärte seinen Rücktritt. Der gelbgesperrte Arturo Vidal vom FC Bayern München hatte zuvor schon mit dem Rücktritt geliebäugelt und meinte nach dem Spiel via Twitter: «Vielen Dank für alles». Er habe in jedem Spiel sein Leben gegeben.

Die Ausgangslage war klar, und doch so kompliziert. Je nach Ausgang des Spiels in Ecuador und der anderen vier Partien der zehn Teams umfassenden Südamerikagruppe war für Argentinien alles drin, von Platz drei bis sieben. Die ersten vier sind in Russland dabei, der Fünfte kann gegen Ozeaniensieger Neuseeland noch ein WM-Ticket lösen.

Brasilien war schon lange durch, Uruguay wurde souveräner Zweiter. Chile (26 Punkte) ging als Dritter in das Qualifikations-Finale, gefolgt von Kolumbien (26) und Peru (25). Argentinien (25) war wegen der weniger erzielten Tore im Vergleich zu Peru Sechster.

Am Ende wurde Argentinien (28 Punkte) durch den Sieg in Ecuador noch Dritter vor Kolumbien (27), das in Peru 1:1 spielte. Die Peruaner landeten mit 26 Punkten dank der um zwei Tore besseren Differenz noch vor Chile (26) - die «Inkas» können gegen Neuseeland noch ein WM-Ticket lösen, seit 1982 war man nicht mehr bei einer WM dabei.

Für Argentinien begann es denkbar schlecht - die Hintermannschaft patzte und wirkte reichlich unsortiert. Es waren 37 Sekunden gespielt, da stand es durch das Tor von Romario Ibarra 1:0 für die Gastgeber im Atahualpa-Stadion in 2800 Meter Höhe in Quito. Sogar die brasilianischen Journalisten von «O Globo» hatten Mitleid und kommentierten den Start mit den Worten: «Welch Drama, Freunde». Es war das schnellste Gegentor für Argentinien in 116 Jahren.