Zürich (dpa) - Bei der auf 48 Teams aufgestockten WM 2026 sollen die Nationalmannschaften der Europäischen Fußball-Union insgesamt 16 Startplätze erhalten. Das empfiehlt das FIFA-Council-Büro, wie der Fußball-Weltverband mitteilte.

Damit würde die UEFA drei zusätzliche Plätze erhalten. «Wir sind mit der vorgeschlagenen Startplatzverteilung für die Weltmeisterschaft 2026 zufrieden», sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. «Wir glauben, dass die UEFA mit 16 Nationalverbänden im neuen WM-Format angemessen repräsentiert sein wird.»

Größter Gewinner wäre aber der afrikanische Verband, der zukünftig neun statt fünf WM-Teilnehmer - und damit die zweitmeisten - stellen würde. Es folgt Asien mit acht (bislang 4,5).

Südamerika sowie die CONCACAF-Region (Nordamerika, Mittelamerika und die Karibik) haben jeweils sechs Teilnehmer. Bisher waren vier feste Startplätze für Südamerika und drei für die CONCAFAF-Teams reserviert. Zudem hatten beide Konföderationen in den Playoffs die Chance auf je ein weiteres Ticket.

Der ozeanische Verband erhält einen festen Startplatz - bislang musste das beste Team der Konföderation ein Playoff-Duell mit der fünftbesten südamerikanischen Mannschaft bestreiten.

Playoffs soll es auch vor der WM 2026 geben. Neben den 45 direkt qualifizierten Teams und dem gesetzten Gastgeber werden zwei weitere Teilnehmer über ein Playoff-Turnier ermittelt. Das Turnier soll im Land des WM-Gastgebers ausgetragen werden und als Test-Event für die Endrunde fungieren. Geht es nach dem FIFA-Council-Büro, das sich aus Präsident Gianni Infantino und den sechs Präsidenten der Kontinentalverbände zusammensetzt, nehmen alle Konföderationen mit Ausnahme der UEFA teil.

Der Vorschlag muss noch ratifiziert werden. Dies soll am 9. Mai auf der nächsten Sitzung des FIFA-Council geschehen - zwei Tage vor dem 67. FIFA-Kongress in Manama/Bahrain. Der Council will auch über das Verfahren bei mehreren WM-Gastgebern beraten. Noch ist nicht entschieden, ob die FIFA bei einer möglichen gemeinsamen Bewerbung von USA, Kanada und Mexiko für das Endrunden-Turnier 2026 allen Gastgebern ein Startrecht garantieren würde.

Die bisherige und zukünftige Verteilung der WM-Startplätze nach Konföderationen:

Konföderation WM-Teilnehmer bisher WM-Teilnehmer zukünftig (geplant) Afrika 5 9 Asien 4,5 8 Europa 13 16 Nord-/Mittelamerika 3,5 6 Ozeanien 0,5 1 Südamerika 4,5 6 Gastgeber 1 gesetzt (sein Platz wird aus dem Kontingent der jeweiligen Konföderation genommen) Playoff-Turnier - 2

Hinweise: Teams aus Asien und Nord-/Mittelamerika sowie Ozeanien und Südamerika ermitteln in transkontinentalen Playoffs derzeit je einen WM-Teilnehmer. Für die WM 2026 sollen in einem Playoff-Turnier zwei weitere Teilnehmer ermittelt werden. An diesem Turnier, das im WM-Gastgeberland stattfinden soll, nehmen alle Konföderationen mit Ausnahme der UEFA teil.