Düsseldorf. Jupp Heynckes (72) soll neuer FC Bayern-Trainer werden. Das meldet die "Bild" auf ihrem Online-Portal. Eine offizielle Bestätigung gibt es bis jetzt noch nicht. Der Verein war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Heynckes hatte vor vier Jahren seine Trainerkarriere beendet. Zuletzt war er von 2011 bis 2013 Trainer beim 1. FC Bayern.

Heynckes holte als erster Trainer mit einer deutschen Mannschaft in einer Saison (2012/13) drei Titel. Am 28. Spieltag wurde der FC Bayern vorzeitig Deutscher Fußballmeister, am 25. Mai 2013 Champions-League-Sieger und am 1. Juni 2013 DFB-Pokalsieger. 2014 wurde er zum FIFA-Trainer des Jahres 2013 gekürt.

Die Münchner hatten sich in der vergangenen Woche von Trainer Carlo Ancelotti getrennt und zunächst Co-Trainer Willy Sagnol interimsweise übernehmen lassen. Für Heynckes wäre es das vierte Mal, dass er Trainer bei den Bayern würde. red/dpa