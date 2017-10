Marl. Im Streit um das Trainer-Engagement von Ex-Fußball-Profi Thorsten Legat bei Westfalen-Oberligist TSV Marl-Hüls ist eine Entscheidung gefallen: Das Team um Kapitän Pierre Nowitzki hat am Freitag erklärt, im nächsten Meisterschaftsspiel am Sonntag (15 Uhr) bei Arminia Bielefeld II nicht mehr anzutreten. Damit wird die Mannschaft wohl vom Spielbetrieb abgemeldet. Anfang Oktober war Legat laut Medienberichten erstmals am Loekamp aufgelaufen, sollte laut Gerüchten dort vom Vorstand als Trainer der ersten Mannschaft installiert werden. So weit, so gut, doch die Spieler sollten gleichzeitg auf einen Teil ihres Gehaltes verzichten.

Wie es dazu kam: Nachdem Michael Schrank als Trainer bei Marl zurückgetreten war, hatte zunächst Kapitän Pierre Nowitzki mit drei weiteren Spielern das Training übernommen. Gegen den Metzelder-Klub Haltern hatte es in der Folge eine 0:3-Niederlage gegeben - trotz Motivationsrede von Thorsten Legat vor dem Derby gegen den TuS Haltern. Ein Engagement Legats als Cheftrainer soll zu diesem Zeitpunkt gleichwohl noch kein Thema gewesen sein, berichtet das Portal fussball.de.

Doch dann der Paukenschlag. Der Verein stellte seine Spieler nur wenige Tage später vor die Wahl: Entweder mit Legat als neuem Trainer weiterzumachen und zum Erhalt des Spielbetriebs auf Geld zu verzichten oder den Dienst mit sofortiger Wirkung zu quittieren. Legat hätte laut Bericht zunächst bis zur Winterpause das Traineramt übernehmen sollen, sein Gehalt wollte ein Sponsor bezahlen, die leere Kasse des TSV sollte durch den 243-fachen Bundesligaspieler nicht belastet werden.

Dennoch sollten die Spieler einen finanziellen Ausgleich schaffen. Warum, das erklärte der Vorsitzende des Gesamtvereins, Bertram Weh, mit falschen Versprechungen des vor fast einem Monat komplett zurückgetretenen Fußball-Vorstands des TSV. Dieser soll wiederholt erklärt haben, dass der Etat für die laufende Saison gesichert sei. „Das war Augenwischerei“, sagte Bertram Weh gegenüber der Marler Zeitung . Das Geld reiche noch nicht einmal bis zum Ende der Hinrunde, heißt es weiter.

Am Freitag veröffetlichte die 1. Mannschaft dann eine Stellungnahme, in der sie erklärte, "den Forderungen, die vom Vorstand gestellt wurden, nicht nachkommen" zu wollen.

Die offizielle Stellungnahme der Mannschaft im Wortlaut:

Am Freitag, dem 06.10.2017 haben wir, die 1. Mannschaft des TSV Marl-Hüls in einer Abstimmung einvernehmlich entschieden, dass wir den Forderungen, die vom Vorstand gestellt wurden, nicht nachkommen wollen bzw. können. Unter anderem war eine dieser Forderungen, dass wir auf einen sehr großen Teil unseres Gehaltes verzichten müssen, wobei einige Spieler sehr stark auf dieses Geld angewiesen sind.