Köln. Fans des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln haben Belgrader Waisenkindern Europa-League-Tickets gespendet. FC-Anhänger, die sich schon vor dem offiziellen Ticketverkauf durch ihren Verein mit Karten für das Spiel am 7. Dezember in Serbien eindeckten, konnten nur Tickets im Paket für alle drei Vorrundenspiele von Roter Stern Belgrad erwerben.

Die Eintrittskarten für die Partien gegen den FC Arsenal und BATE Borissow spendeten die Anhänger nun in einer breit angelegten Aktion an das Zvecanska-Waisenhaus in Belgrad. dpa

1. FC Köln fans were so eager to follow their team to Marakana, so they bought ticket packages for all three Zvezda games in the #UEL. — Red Star Belgrade (@RedStarEnglish) 20. September 2017