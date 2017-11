Berlin (dpa) - Drei Tage vor der Gruppenauslosung haben bereits knapp 750 000 Fußball-Fans Tickets für die WM 2018 in Russland. Wie der Weltverband FIFA am bekanntgab, kamen die meisten Bestellungen für Eintrittskarten aus dem Gastgeberland.

47 Prozent der Anfragen sind aus anderen Nationen. Neben Russland interessieren sich vor allem Anhänger aus den USA, Brasilien, Deutschland, China, Mexiko, Israel, Argentinien, Australien und England für Tickets.

Am kommenden Dienstag startet eine weitere Verkaufsphase. Fans können dort auch wieder sogenannte Teamtickets bestellen, um beispielsweise die Spiele der deutschen Mannschaft im Stadion zu verfolgen.

Die Auslosung der Gruppen findet am Freitag in Moskau statt. Anschließend wissen deutsche Fußball-Fans, wann und an welchen Orten die DFB-Elf in der Gruppenphase antritt - und auf welche Gegner der Titelverteidiger um Bundestrainer Joachim Löw dort trifft. Die Weltmeisterschaft startet am 14. Juni und endet mit dem Finale am 15. Juli.