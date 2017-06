Die neue Fußball-Bundestrainerin Steffi Jones vor der EM der DFB-Frauen über Comicfiguren, ihren eigenen Stil und den Schatten ihrer Vorgängerin.

Harsewinkel. Mitten in der Vorbereitungszeit auf die Frauenfußball-Europameisterschaft in den Niederlanden vom 16. Juli bis zum 6. August hat sich die neue Bundestrainerin Steffi Jones Zeit für ein Gespräch mit unserer Zeitung genommen. Das fand in einer kleinen Presserunde in Harsewinkel statt.

Frau Jones, in ihrer Mannschaft hat seit einiger Zeit jede Spielerin eine „eigene“ Comic-Figur. Welche ist Ihre?

Steffi Jones: Charlie Brown natürlich! Den fand ich schon als Kind klasse. Und der Name passt ja auch ganz gut zu mir.

Woher kam die Idee?

Jones: Wir wollten den Spielerinnen vermitteln, dass wir bei aller Ernsthaftigkeit in der Vorbereitung auch Spaß brauchen. Die Bilder von den Figuren hängen dort, wo die Spielerinnen sich ihre Kleidung abholen, da fällt dann schon mal der ein oder andere Spruch.

Durften sie sich ihre Figuren selbst aussuchen?

Jones: Nein. Die habe ich zugeordnet: Dzsenifer Marozsan zum Beispiel ist unser Robin Hood. Weil sie für alle da ist. Da hat jede sofort gesagt: Passt. Auch bei Lena Goeßling. Die ist Cinderella. Und Anna Blässe gibt den Roadrunner, weil die immer abgeht wie ein Zäpfchen.

Wie schwierig war es denn, einen frischen Wind reinzubringen nach der langen Ära von Silvia Neid?

Jones: Ich habe vorher für mich gesagt: Das ist meine Philosophie und mir den Trainerstab dementsprechend rausgesucht. Aber ich bin noch immer in einem Prozess, in dem ich noch vieles ab- und hinterfrage und mich selbst reflektiere. Denn es geht hier nicht um mich, sondern um den Erfolg und die Mannschaft. Und wenn die sich mit meinem Weg identifizieren kann, dann geht sie ihn mit.

Und das macht sie bislang?

Jones: Sehr gut. Wir kommunizieren gut, aber nicht zu viel. Ich denke: Weniger ist mehr. Ich muss nicht ständig alle mit den ganzen taktischen Dingen zuballern, sondern versuche, gezielt Akzente zu setzen. Wir sind mitten in einem Prozess in dem die EM eigentlich zu früh kommt. Ich hoffe aber, dass wir einiges bis dahin umsetzen können. Unser Ziel ist klar: Wir wollen Europameister werden und diesen Weg dann weiter gehen.