Rafael Buschmann, Autor des Buches „Football Leaks“, spricht über Steuer-Tricksereien von Cristiano Ronaldo, 49 Millionen-Honorare an Fußball-Berater und schmutzige Bundesliga-Deals.

Herr Buschmann, haben Sie ein wenig Verständnis für die Steuer-Tricksereien eines Cristiano Ronaldo? Jeder Normalsterbliche versucht ja auch das Maximum bei der Steuererklärung rauszuholen.

Rafael Buschmann: Nein, habe ich nicht. Ich habe kein Verständnis dafür, dass Cristiano Ronaldo ein Jahresverdienst von 40 Millionen Euro hat und am Ende über 150 Millionen durch Briefkastenfirmen in Irland oder den British Virgin Islands schleusen lässt, während er in einem Land spielt, in dem die Arbeitslosigkeit bei fast 20 Prozent liegt und sogar über 40 Prozent der Jugendlichen keinen Job finden können. Gerade so ein Mensch sollte wissen, wie wichtig es ist, dass Steuergelder in Europa bleiben, damit nicht allenthalben Leute, die hart dafür arbeiten, irgendwelche Rettungsschirme spannen müssen. Bei Football Leaks geht es aber nicht um eine einzelne Person wie Cristiano Ronaldo: Es geht um ein System Fußball, bei dem alle mitmachen. Die Möglichkeit, auch noch die letzten Tropfen aus der Zitrone zu drücken, wird bis zum Maximum ausgeschöpft.

Wie beispielsweise die Berater. Das krasseste Beispiel war Mino Raiola, der beim Transfer von Paul Pogba von Turin nach Manchester kassiert hat.

Buschmann: Ja, 49 Millionen Euro.

Haben Sie mit so etwas gerechnet, als Ihnen die Daten zugespielt wurden?

Buschmann: Nein, das ist eine von den Geschichten, die uns alle zusammen am meisten negativ beeindruckt hat. Das zeigt, wie die Berater den Wechselmarkt steuern können. Wenn sie einen Spieler zu einem Verein bringen, erzeugen sie einen Dominoeffekt mit ihrem Bauchladen voller Spieler, der dazu führt, dass die Berater die Kaderzusammenstellungen vieler Vereine ganz aktiv mitbetreiben.

„Es gibt Studien, die belegen, dass über die Hälfte der Zuschauer sagen, sie seien müde vom Fußball.“

Nun herrscht wieder die große Zeit der Spielerwechsel. Hat sich Ihre Sichtweise darauf verändert?

Buschmann: Es fällt mir schwer, Informationen, die zu einem Wechsel verbreitet werden – sei es vom Verein oder von den Medien – wirklich zu glauben. Häufig – das haben wir in unseren Daten hundertfach gesehen – sind die Ablösesummen höher als kolportiert. Berater- und Investorenbeteiligungen werden oft nicht ausgewiesen. Man glaubt, wenn Mchitarjan 42 Millionen kostet, dass 42 Millionen in Dortmund landen. Dabei sieht man nicht, wie viel auf halber Strecke beispielsweise beim Berater liegen bleibt.