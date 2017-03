Paris (dpa) - Marc Wilmots wird neuer Fußball-Nationaltrainer der Elfenbeinküste. Der ehemalige Spieler vom FC Schalke 04 erhält einen Zweijahresvertrag bei dem afrikanischen Team und soll schon am Mittwoch offiziell vorgestellt werden, teilte der ivorische Fußball-Verband mit.

Wilmots wird Nachfolger des Franzosen Michel Dussuyer, der nach dem überraschenden Vorrunden-Aus seiner Mannschaft beim Afrika Cup im Januar zurückgetreten war. Wilmots hatte zuletzt die belgische Nationalmannschaft trainiert. Mit den Roten Teufeln erreichte er bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien das Viertelfinale und scheiterte dort an Argentinien. Im vergangenen Jahr war für Belgien bei der Europameisterschaft in Frankreich nach einer 1:3-Niederlage gegen Wales ebenfalls im Viertelfinale Schluss.