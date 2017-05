London (dpa) - Trainer Arsène Wenger vom englischen Premier-League-Verein FC Arsenal lehnt eine mögliche Zusammenarbeit mit einem Sportdirektor ab. Er sei nicht bereit, sich in sportliche Angelegenheiten von oben hereinreden zu lassen.

«Ich bin der Manager des FC Arsenal, und so lange ich der Manager bin, werde ich entscheiden, was auf der technischen Ebene passiert», sagte der Franzose auf einer Pressekonferenz. Er habe nie verstanden, was ein Sportdirektor eigentlich tue.

Wenger ist seit 1996 bei dem Londoner Club im Amt. Seine Zukunft nach der Saison ist offen. Zuletzt war spekuliert worden, der Verein könnte ihm einen Sportdirektor zur Seite stellen.