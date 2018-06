Turin (dpa) - Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Emre Can zum italienischen Meister Juventus Turin steht offenbar kurz vor dem Abschluss.

«Wir sind bei Emre Can positiv gestimmt. Der Kontakt zu seinem Berater ist in vollem Gange und verläuft gut. Wir hoffen auf eine Einigung in zehn Tagen», sagte Juve-Sportdirektor Giuseppe Marotta laut «Bild»-Zeitung am Rande eines Events in Mailand.

Der Kontrakt des 24-Jährigen beim FC Liverpool mit Coach Jürgen Klopp läuft Ende Juni aus. Bei Juve soll er nach italienischen Medienberichten einen Vierjahresvertrag erhalten. Schon seit Monaten wird über einen Wechsel des Mittelfeldspielers nach Turin spekuliert. «Er ist ein Spieler, auf den viele Clubs Appetit haben, und ich bin optimistisch, weil Juve ein großartiger Club und Emre Can ein großartiger Spieler ist», hatte Marotta unlängst gesagt.

In Turin wäre Can neben Weltmeister Sami Khedira der zweite deutsche Nationalspieler. Der 20-malige Nationalspieler Can hatte Liverpool in der Rückrunde der abgelaufenen Saison lange wegen Rückenproblemen gefehlt und steht nicht im deutschen Kader für die WM in Russland.