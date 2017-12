Crotone (dpa) - Walter Zenga ist neuer Trainer des italienischen Fußball-Erstligisten FC Crotone. Das gab der Club am Freitag bekannt. Der 57 Jahre alte frühere Nationaltorwart der Squadra Azzurra hatte bis Oktober 2016 den englischen Club Wolverhampton Wanderers trainiert.

In Italien coachte er bereits Catania Calcio, US Palermo und Sampdoria Genua. Zenga folgt bei Crotone auf Davide Nicola, der nach zuletzt drei Niederlagen in der Serie A am Mittwoch beim Tabellensechzehnten zurückgetreten war.