Huddersfield (dpa) - Huddersfield-Trainer David Wagner freut sich auf sein erstes Pflichtspiel gegen seinen guten Freund Jürgen Klopp und den FC Liverpool.

«Jetzt treffen wir uns im Profi-Fußball in England in der Premier League. Die Story ist schon strange», sagte Wagner der «Bild» vor dem Duell am Samstag. Das Zusammentreffen sei «etwas Besonderes».

Wagner, der Klopps Trauzeuge war, liegt mit Huddersfield Town in der Premier League auf Rang elf. Am vergangenen Wochenende gewann der Aufsteiger überraschend 2:1 gegen den englischen Rekordmeister Manchester United. Mit einem Sieg gegen die neuntplatzierten Liverpooler kann Huddersfield an den Reds vorbeiziehen.

Obwohl beide Trainer sehr emotional sind, befürchtet Wagner nicht, dass die Freundschaft mit Klopp unter dem Duell leiden wird. «Wir beide kennen uns gut genug, dass alles, was in diesen 90 Minuten an der Seitenlinie gesprochen wird, danach vergessen ist und nicht zählt», sagte er.