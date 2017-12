Sevilla (dpa) - Der italienische Fußball-Trainer Vincenzo Montella steht vor einem Wechsel zum FC Sevilla. Man habe sich mit dem 43-Jährigen auf ein Engagement bis Juni 2019 geeinigt, teilte der spanische Erstligist mit.

Der frühere Nationalspieler und Vize-Europameister von 2000 Montella hatte zuletzt den AC Mailand trainiert. Ende November hatte sich der Ex-Club des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi von ihm getrennt. Montella müsse sich mit Mailand aber noch auf eine Vertragsauflösung einigen.

In Sevilla soll Montella die Nachfolge von Eduardo Berizzo antreten. Die Andalusier hatten den Argentinier am 22. Dezember geschasst. Der Club hatte auch bekanntgegeben, dass der vor Saisonbeginn gekommene Berizzo an Prostatakrebs erkrankt sei und sich einer Behandlung unterziehen müsse.