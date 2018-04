«Mein Weggang ist für alle das Beste», sagte Emery. Ob er bereits Angebote vorliegen habe, wollte der scheidende Coach nicht verraten. «Ich werde später überlegen, was das Beste für meine Zukunft ist», sagte der 46-Jährige nur. Er konzentriere sich jetzt aber nur auf das Spiel am Sonntag gegen Guingamp und auch auf das Pokalfinale, das am 8. Mai gegen Les Herbiers stattfindet.

Da Emery den FC Sevilla in der Europa League zuletzt zu drei Titeln in Serie geführt hatte, hatte er in Paris wohl zu große Hoffnungen geweckt. Im ersten Amtsjahr konnten seine Schützlinge in der Ligue 1 nicht einmal den fünften Triumph am Stück feiern. Meister wurde überraschend AS Monaco. Schlimmer noch: In der Königsklasse war im Frühjahr 2017 schon das Achtelfinale Endstation. Das Aus war zudem ziemlich peinlich: Gegen den FC Barcelona konnte Paris damals als erstes Team überhaupt einen 4:0-Sieg aus dem Hinspiel nicht über die Runden bringen. 1:6 ging man im Camp Nou unter und schied aus.

Der brasilianische Nationalspieler Thiago Silva kommentierte als einer der ersten PSG-Profis den Weggang von Emery: «Er hat sehr gute Arbeit geleistet und es ist schade, dass er weggeht. Ich will aber in Paris auch unter einem neuen Trainer bleiben.»

Wer nach Medienberichten sicher gehen möchte, ist Superstar Neymar. Tuchel könnte, wenn er als Trainer bestätigt werden sollte, mit der Hiobsbotschaft des Verlustes des 26 Jahre alten Wunderstürmers seine Arbeit aufnehmen müssen. Neymar, der sich in der Heimat von einer Verletzung erholt, wolle, so heißt es, unbedingt zu Real Madrid wechseln, um endlich zum Weltfußballer gekürt zu werden.