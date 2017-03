Udine (dpa) - Der italienische Meister Juventus Turin hat mit Fußball-Weltmeister Sami Khedira zwar gepatzt, seinen Vorsprung in der Tabelle der Serie A aber dennoch ausgebaut. Das Team von Trainer Massimiliano Allegri kam bei Udinese Calcio nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus.

Abwehrspieler Leonardo Bonucci, den Allegri nach einem hitzigen Wortgefecht zuletzt noch für eine Partie in der Champions League aus dem Kader gestrichen hatte, schoss den wichtigen Ausgleichstreffer (60. Minute) für Juve. Duvan Zapata hatte Udine zuvor (37.) in Führung gebracht.

Weil der schärfste Verfolger AS Rom um Nationalspieler Antonio Rüdiger bereits zum Auftakt des 27. Spieltags das Duell der Verfolger mit 1:2 (0:1) gegen den SSC Neapel verlor, liegen die Turiner nun mit einem Polster von acht Punkten an der Tabellenspitze. In der kommenden Woche wartet für die Elf um Khedira am Freitag das Prestigeduell gegen den AC Mailand.