Rom (dpa) - Seit zwei Jahrzehnten bringt «SuperGigi» Topleistungen - kein Wunder, dass sich für Torwart Gianluigi Buffon eine Bestmarke an die nächste reiht.

Nachdem die italienische Serie A den 39-Jährigen am 20. März zum Fußballer mit den meisten gespielten Liga-Minuten - genau 39 681 - kürte, könnten am Freitag zwei weitere Meilensteine folgen: Falls Italiens Kapitän im WM-Qualifikationsspiel gegen Albanien spielt, wäre das die 1000. Partie seiner Karriere. Und er würde mit 168 Länderspielen einen europäischen Rekord aufstellen.

Buffon prägte den Fußball in seinem Heimatland und genießt auch bei Konkurrenten hohes Ansehen. Für Deutschlands Keeper Manuel Neuer ist er ein Vorbild. Kiko Casilla vom spanischen Erstligisten Real Madrid sagte, Buffon sei der beste Torhüter aller Zeiten. «Wir haben eine gesunde, positive Rivalität. Wir schätzen uns gegenseitig, und gegen ihn zu spielen, ist immer eine Freude.»

Zwei Titel fehlen Buffon allerdings noch, vor allem der lang ersehnte erste Triumph in der Champions League mit seinem Club Juventus Turin. Europameister kann er aber wohl nicht mehr werden - bei der EM 2020 wäre er 42 Jahre alt. Weltmeister kann Buffon dagegen sogar noch ein zweites Mal nach 2006 werden: Denn bis zur WM-Endrunde 2018 in Russland will er auf jeden Fall weitermachen.