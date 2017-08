Unterschrift in nächsten Tagen

Manchester (dpa) - Die Rückkehr von Zlatan Ibrahimovic zum englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United steht offenbar kurz bevor. Der schwedische Starstürmer soll nach Informationen von «ESPN» in den nächsten Tagen erneut einen Vertrag bei den Red Devils unterschreiben.

In der vergangenen Saison traf der Torjäger in 46 Pflichtspielen 28 Mal für United. Eigentlich sollte der 35 Jahre alte Angreifer nach einer Ende April 2017 zugezogenen Kreuzband-Verletzung erst im kommenden Jahr wieder fit werden. Nach einer überraschend schnellen Genesung hat Trainer José Mourinho jetzt den Berichten zufolge sein Okay zur Rückholaktion gegeben.

Bei Twitter veröffentlichte Ibrahimovic am Sonntag ein kurzes Video, in dem er eine Karate-Übung problemlos absolvierte. «Welches Knie?», witzelte der Exzentriker.